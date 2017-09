2017-09-27 00:05:01.0

Gewalt FCA-Fans überfallen

Zwei 24-Jährige werden in Stuttgart verprügelt und beraubt. Polizei sucht Zeugen

Für zwei Fans des FC Augsburg endete der Ausflug zum Auswärtsspiel nach Stuttgart mit einem schlimmen Zwischenfall. Mehrere Unbekannte haben die beiden 24-Jährigen am Samstagabend nach dem Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg angegriffen. Auslöser war wohl ein Fanschal, der von den Männern geraubt wurde. Dies berichtet die Stuttgarter Polizei.

Die beiden FCA-Anhänger hatten sich auf den Heimweg gemacht und waren gegen 18 Uhr in der Daimlerstraße (S-Bad Cannstatt) unterwegs Richtung Bahnhof Bad Cannstatt. Kurz vor der Deckerstraße in der Unterführung kamen vier bis fünf Unbekannte auf die beiden Augsburger Fans zu, griffen diese an und schlugen auf sie ein. Einem der beiden FCA-Fans rissen die Täter den Schal vom Hals und raubten ihn. Seinen Begleiter, der seinem Freund zu Hilfe eilte, schlugen die unbekannten Täter zu Boden, verletzten ihn schwer und flüchteten.

Die Tatverdächtigen waren schwarz gekleidet und gehören nach ersten Ermittlungen einer Stuttgarter Ultragruppierung an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

Am Rande von Fußballspielen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Nach dem Auswärtsspiel in Darmstadt im Februar wurden ebenfalls zwei Augsburger Anhänger überfallen. Eine Gruppe dunkel gekleideter Männer griff sie mit Fausthieben und Fußtritten an, auch ihnen wurde ein Fanschal geklaut. (AZ)