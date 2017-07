2017-07-19 00:05:52.0

FCA II verpatzt den Saisonstart

1:2 im Heimspiel gegen Garching

Mit einer enttäuschenden Leistung und einer 1:2-Niederlage gegen den VfR Garching misslang der U23 des FC Augsburg der Start in die neue Saison. „Das war ein Spiegelbild unserer schwierigen Vorbereitung“, übte Trainer Christian Wörns harsche Kritik an den Seinen. Mit Tim Rieder, Julian Günther-Schmidt und Marco Richter konnte der Coach gleich auf drei Jungprofis in seiner Anfangsformation zurückgreifen.

Das Geschehen in der Rosenau bestimmten weitgehend die Gäste, die auch die besseren Tormöglichkeiten verbuchten. Dabei gelang dem FCA früh der Führungstreffer. Bei einem Eckball von Richter stand Markus Feulner goldrichtig und bugsierte die Kugel zum 1:0 in die Maschen. Eine Minute später vertändelte Bekiroglu eine ganz dicke Chance. Doch dann zog Garchings Stefan De Prato aus 20 Metern ab – und der Ball schlug unhaltbar für Flemming Niemann im Augsburger Kasten ein. Der Schlussmann konnte sich auch in der Folge über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen. Gegen De Prato rettete er prächtig, den Nachschuss setzte Emre Tunc über den Querbalken.

Danach schalteten die Gastgeber einen Gang höher und reklamierten nach einem Foul von Gästekeeper Fritz an Richter vergeblich Rot. Der Siegtreffer gelang den Garchingern in der 88. Minute durch Mario Staudigl nach einem kapitalen Bock von Günther-Schmidt. (oll)

FCA II Niemann – Della Schiava (56. Jürgensen), Feulner, Rieder – Greisel, Ramser, Mwarome (52. Mergel), Bekiroglu (83. Stowasser), Lannert – Günther-Schmidt, Richter Tore 1:0 Feulner (7.), 1:1 De Prato (10.), 1:2 Staudigl (88.) Schiedsrichter Gschwendtner (Eggenfelden) Zus. 530