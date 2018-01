2018-01-25 00:05:40.0

FCA-Nachwuchs auf Platz drei abonniert

Erfolge für D- und E-Junioren

Dritte Plätze belegten die jungen D-Junioren (U 12) und die E-1 (U11) des FC Augsburg bei Hallenturnieren. Die U12 des FCA nahm am Topstar-Turnier des TSV Fischach teil. In der Vorrunde spielten die Schützlinge von Trainer Daniel Pawlitschko gegen die U13 Teams des TSV Zusmarshausen 7:0 und SV Bergheim 3:1. Dazu kam ein 1:0 gegen den späteren Turniersieger SSV Ulm 46. In der Finalrunde gewann das FCA-Team gegen die U13 des FC Königsbrunn 2:0 und TSV Fischach 2:9. Dazu kamen ein 1:1 gegen den SSV Ulm 46, 2:0 gegen die SpVgg Unterhaching, 4:1 gegen den 1.FC Nürnberg, 3:1 gegen die Stuttgarter Kickers und 2:3 gegen 1860 München. In der Endplatzierung lag Ulm mit 16 Punkten vor 1860 München und dem FCA, die ebenfalls 16 Punkte erreichten. Vierter wurde der 1.FC Nürnberg (15). Die FCA-Tore erzielten Marvin Lang (6), Philip Daul (5), Kerim Yaman, Noahkai Banks (je 4), Tim Binder (3), Finn Schmutterer, Heinze (je 2) und Finn Rahmeier.

In Elsenfeld trat die U11 des FCA um Trainer Andreas Prechtl an. Platz drei wurde mit einem 4:3 (2:2) nach Strafstoßschießen gegen den 1.FC Nürnberg errungen. Dazu stellten die Augsburger mit Tim Seibold (13 Treffer) den Torschützenkönig des Turniers. Am ersten Turniertag spielte der FCA gegen Teutonia Obernau 3:0, SV Darmstadt 09 2:3, SV Erlenbach 7:0, SpVgg Niedernberg 8:0 und 1860 München 4:0. Am zweiten Tag folgten in der Zwischenrunde ein 3:0 gegen den SV Stockstadt, 2:2 gegen die Stuttgarter Kickers und 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. 5:1 hieß es dann im Viertelfinale gegen RB Leipzig, dem aber ein 1:2 im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt folgte. Neben Tim Seibold (13) trafen für den FCA noch Felix Guha (7), Luis Russ, Sejdo Durakov (je 5), Ertan Ataseven, Mustafa Tekin (je 3) und Leon Klanac. (AZ)