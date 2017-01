2017-01-19 00:04:32.0

Futal FCA-Nachwuchs behält die Nerven

D-Junioren holen nach Strafstoßschießen Turniersieg. A-Junioren spielen um den Titel

Für die A-Junioren des FC Augsburg steht am Sonntag in Herrieden die Teilnahme an der bayerischen Futsal-Meisterschaft an. Die genießt bei Trainer Andreas Haidl allerdings keine Priorität, vielmehr die gleichzeitige Vorbereitung auf die Punktrunde der Bundesliga.

In Herrieden trifft der FCA auf die SpVgg Greuther/Fürth, SG 83 Nürnberg/Fürth, FC Schweinfurt 05, JFG Kinsachkickers und Bayern Hof. Da dürfte Co-Trainer Ludwig Schneider wieder jenes Team betreuen, das gerade Vierter in Linkenheim wurde. Dort besiegte der FCA zwar AGF Aarhus aus Dänemark mit 2:1, den 1. FC Kaiserslautern mit 6:3, Linkenheim mit 7:2, verlor aber das Halbfinale mit 6:7 (3:3) nach Strafstoßschießen gegen den FC Ingolstadt 04 und die Begegnung um Rang drei mit 1:5 gegen den Karlsruher SC.

Als achtfacher Torschütze imponierte Dawoud Jalinous. Dazu trafen noch Josue M’bila (5), Simon Schurr (4), Benedikt Lobenhofer (3), Ilhami Medineli, Silas Seitz und Torhüter Benjamin Leneis.

Einen weiteren Turniersieg feierte Trainer Dominic Faul mit den D-1-Junioren des FC Augsburg. Beim internationalen Hallencup in Garching setzte sich das FCA-Team im Endspiel mit 7:6 (1:1) nach Strafstoßschießen gegen Red Bull Salzburg durch. Im Halbfinale hatten die Augsburger Sturm Graz mit 1:0 und im Viertelfinale den FC Ingolstadt 04 mit 2:1 besiegt. Die einzige Niederlage bezog der FCA im Auftaktspiel mit 1:2 gegen SB Chiemgau Traunstein. Danach folgten ein 0:0 gegen die SpVgg Unterhaching, ein 1:0 gegen Sturm Graz und 3:0 gegen Bad Aibling. Trainer Faul, der sehr zufrieden war, notierte als Torschützen Berkan Toksöz (4), Jonas Müller, Pepe Neumann, Luis Hoti, Levin Krasniqi (je 2), Mursel Ademi und Andreas Wick.

Etwas Glück fehlte der D2 (U12) des FCA beim stark besetzten Turnier in Köln. Die Schützlinge von Trainer Felix Hirschnagl („Die Mannschaft wurde für ihre starke Leistung nicht belohnt.“) spielten in der Vorrunde gegen die TSG 1899 Hoffenheim 0:1, Gastgeber Rheinsüd Köln 6:1, FSV Mainz 05 2:1, VfL Bochum 3:0 und Bayer 04 Leverkusen 1:1. Im Viertelfinale kam im Neunmeterschießen das Aus mit 1:2 (1:1) gegen den 1. FC Köln. Für den FCA trafen Ivelj, Ammann (je 4), Casa und Kitsides (je 3). (AZ)