Einzelkritik FCA-Spieler laufen meist hinterher

Nur ein Abwehrspieler überzeugt an alter Wirkungsstätte Von Johannes Graf

Der FC Augsburg lief gegen Gladbach oft dem Spielgeschehen hinterher. Deshalb musste das Team von Trainer Manuel Baum erst einen frühen und dann noch einen späten Gegentreffer hinnehmen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage, bei der nur wenige Spieler überzeugten.

Vor allem in der ersten Hälfte erforderten die Gladbacher Torabschlüsse immer wieder ein Eingreifen des Schweizer Torwarts. Abgesehen von einer kleinen Unsicherheit erledigte Hitz seine Aufgaben ordentlich. Bei beiden Gegentreffern schuldlos. Note 3,0

Zeigte seine schwächste Leistung in dieser Saison. Offensiv schlug er wenig zielführende Flanken aus dem Halbfeld. Und mit Ballverlusten initiierte er Angriffe des Gegners. Das gipfelte in der 29. Minute, als Opare wegen einer Notbremse beinahe die Rote Karte gesehen hätte. Trainer Baum erlöste Opare in der Pause mit seiner Auswechslung. Note 5,0

Erstaunlich oft schaltete sich der Innenverteidiger in Angriffe ein, verpasste so in der ersten Hälfte zweimal knapp den Ausgleich. Beim 0:1 verlor er das Luftduell gegen Gladbachs Ginter. Darüber hinaus aufmerksam und konzentriert. Note 3,5

Wirkte an seiner ehemaligen Wirkungsstätte hoch motiviert. Ausdruck seiner wilden Entschlossenheit war eine kernige Grätsche in der 60. Minute. Sehr präsent in den Zweikämpfen, stärkster Augsburger. Note 2,5

Ein gebrauchter Tag für den Linksverteidiger. Nicht nur im Spiel lief etliches nicht nach Wunsch, Max verpasste wegen der Dopingprobe das Flugzeug zurück nach München. Er übernachtete in Düsseldorf, erst am Sonntagmorgen reiste er heim. Note 4,0

Vermochte wie seine Kollegen nicht, die Räume der Gladbacher Mittelfeldspieler einzuengen. Fand erst in der zweiten Hälfte in die Partie, als seine Pässe die Mitspieler fanden. Hatte Glück, dass sein Handspiel in Hälfte eins ohne Folgen blieb. Note 4,0

Unauffälliger Auftritt des zentralen Mittelfeldspielers. Machte keine gravierenden Fehler, sorgte aber ebenso wenig für offensive Impulse. Seinen Aktionen fehlte die Zielstrebigkeit. Note 3,5

Trainer Baum sucht weiterhin nach einer Position für den Südkoreaner, weil er auf dessen Torgefahr nicht verzichten will. Koo fühlt sich auf der rechten Offensivseite nicht rundum wohl. Ein enttäuschender Auftritt. Note 4,5

Von seinen Fähigkeiten hängt das Offensivspiel der Augsburger ein Stück weit ab. Weil ihm zündende Ideen und Entschlossenheit fehlten, lahmte das FCA-Angriffsspiel. Einer seiner schwächeren Auftritte im Augsburger Trikot. Note 4,0

War vor allem in der ersten Hälfte mit defensiven Aufgaben gebunden. Trat offensiv nicht in Erscheinung, Besserung stellte sich auch in der zweiten Hälfte nicht ein. Sein einziger Torschuss verfehlte weit das Ziel. Note 4,5

Ein wenig überraschend lief der Isländer vom Anpfiff weg auf. Ihm war anzumerken, dass er nach seiner überstandenen Achillessehnenverletzung Trainingsrückstand aufweist. Das war deutlich zu erkennen, wenn Finnbogason im Eins-gegen-Eins Schnelligkeit fehlte. Note 4,0

Ersetzte nach der Halbzeit den schwachen Opare. Wirkte belebend auf der rechten Abwehrseite, erzeugte Druck, auch wenn seinen Flanken in den Strafraum die Präzision fehlte. Note 3,0

Bekam als Einwechselspieler (46. für Finnbogason) den Vorzug vor Marcel Heller. Gerechtfertigt hat er seinen Einsatz einmal mehr nicht. Er wirkt mitunter bemüht, aber letztlich verpufft vieles im Ansatz. Beleg seiner Harmlosigkeit: in dieser Spielzeit ohne Torbeteiligung. Note 4,5

Der Mann aus Venezuela musste für Finnbogason zurück auf die Ersatzbank und kam erst in der 75. Minute für Koo. Sein Spiel lebt davon, seine Schnelligkeit auszuspielen. Den dafür notwendigen Raum verwehrten ihm die Gladbacher. Nennenswert trat er nicht in Erscheinung.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren