2018-01-26 00:03:25.0

Personalie FCA leiht Moritz Leitner aus

25-Jähriger geht zu FC Norwich City

Im Bundesliga-Kader des FC Augsburg hatte Moritz Leitner zuletzt keine Chance auf einen Einsatz, saß nicht einmal auf der Ersatzbank. Nun wird der Mittelfeldspieler bis zum 30. Juni 2018 an den englischen Zweitligisten Norwich City ausgeliehen. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen. „Ich bin jemand, der darauf brennt, möglichst oft spielen zu können. Daher bin ich sehr happy, dass der Verein mir jetzt kurzfristig die Möglichkeit gibt, Spielpraxis zu sammeln“, sagte der 25-Jährige, der in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel für den FCA bestritt. Doch er ist zuversichtlich: „In England kann ich mit Sicherheit etwas lernen, was mir bei meiner Rückkehr in die Bundesliga nützlich sein wird.“ (AZ)