2017-07-05 00:06:10.0

FCA spielt am Sonntag in Magdeburg

Ansetzung der 1. DFB-Pokalrunde

Wieder einmal müssen die Fans des FC Augsburg mit einer aus ihrer Sicht ärgerlichen Terminansetzung im DFB-Pokal leben. Das Erstrunden-Spiel beim 1. FC Magdeburg findet am Sonntag, 6. August, 18.30 Uhr statt.

Für Auswärtsfahrer heißt das: Wer dabei sein will, muss Urlaub nehmen oder einen ganz langen Pokaltag einplanen. Eigentlich hatte der FCA, der als Bundesligist in der ersten Runde immer auswärts antreten muss, noch nie Terminglück.

ANZEIGE

Gegen Magdeburg kommen dazu noch ganz schlechte sportliche Erinnerungen. In der Saison 14/15 ereilte dem Bundesligisten dort mit dem 0:1 schon in der ersten Runde das Aus beim Drittligisten. Auch damals musste an einem Sonntag um 18.30 Uhr in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt gespielt werden.

Vergangene Saison startete der FCA an einem Freitagabend (20.45 Uhr) beim FV Ravensburg mit einem 2:0-Sieg in die Pokalrunde.

In der Spielzeit 15/16 musste der FCA in der ersten Runde an einem Freitag (20 Uhr) beim SV Elversberg im Saarland (3:1-Sieg n.V.) antreten.

In der Saison 13/14 musste der FCA als Bundesligist am Freitagabend (20 Uhr) zu RB Leipzig fahren. Der FCA gewann gegen den damaligen Drittligisten 2:0.

Ein Jahr zuvor ging die Reise an einem Freitag (20 Uhr) nach Wilhelmshaven. Der FCA gewann 2:0.

In seiner allerersten DFB-Pokal-saison (11/12) als Bundesligist gastierte der FCA an einem Samstag (18.30 Uhr) bei RW Oberhausen und siegte knapp 2:1 nach Verlängerung. (ötz)