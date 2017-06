2017-06-02 00:04:35.0

FCA testet gegen Eindhoven

Generalprobe und Familienfest in Arena

Eckpunkte seiner Vorbereitung auf die kommende Spielzeit hat der Fußball-Bundesligist FC Augsburg bekannt gegeben. Die Profis und Trainer Manuel Baum werden erneut ein Sommer-Trainingslager in Mals in der Ferienregion Obervinschgau beziehen. FCA-Manager Stefan Reuter freut sich in einer Mitteilung des Vereins auf das Trainingslager: „Wir haben schon im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen in Mals gemacht.“

Nach dem Trainingsauftakt am Montag, 3. Juli, und einem nicht öffentlichen Diagnostiktag bricht der FCA zwei Tage später zum zehntägigen Trainingslager nach Südtirol auf. Schon im vergangenen Jahr bereitete sich der FCA dort auf die Bundesliga-Saison vor und fand in Norditalien hervorragende Bedingungen vor. Über mögliche Testspiele im Trainingslager oder in der weiteren Vorbereitungsphase will der Bundesligist gesondert informieren.

Fest steht indes, wo er seine Generalprobe für den Pflichtspielauftakt abhalten wird. Vor der ersten Runde im DFB-Pokal (Freitag, 11. August, bis Montag, 14. August) testet der Verein in eigener Arena gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Die Partie findet am Sonntag, 6. August, um 15 Uhr statt und wird im Rahmen eines Familienfestes ausgetragen. Dauerkarteninhaber haben bei diesem Testspiel freien Eintritt. Wie genau das Programm an diesem Tag aussehen wird, und ob dort das Freibier ausgeschenkt wird, das ein Sponsor für jedes erzielte Saisontor spendiert, darüber will der Verein noch informieren. (AZ)