2017-05-08 00:07:05.0

FCA verliert letztes Spiel

U19 kassiert zu Hause 0:1 gegen Stuttgart

Das Finale der Saison 2016/17 hatten sich die A-Junioren des FC Augsburg in der Bundesliga Süd/Südwest anders vorgestellt. 0:1 (0:0) hieß es am Ende gegen den VfB Stuttgart, der sich gerade noch den Klassenerhalt sicherte. Aber Rang fünf in der Abschlusstabelle ist für den FCA als Aufsteiger ein toller Erfolg. Das Tor des Tages beim Saisonfinale erzielte Stuttgarts Stefandl in der 87. Minute.

„Da bekommt man fast Depressionen, denn einmal mehr haben wir kurz vor Spielende einen entscheidenden Gegentreffer hinnehmen müssen. Stuttgart war in der ersten Halbzeit besser, die zweite Hälfte lief eigentlich mehr für uns“, stellte FCA-Trainer Andreas Haidl fest.

ANZEIGE

Ein Lob verdiente sich FCA-Torhüter Lucca Nagel in seinem letzten Punktspiel bei den A-Junioren. Er parierte in der 41. Minute einen Foulelfmeter von Özcan, den Maurice Friehe an Dijon Ramaj verursacht hatte. Eine gute Torchance des FCA vergab nach einem Konter Thomas Stowasser, der ebenfalls in die U23 des FCA wechseln wird, wie Kapitän Lasse Jürgensen, Alex Negrea oder Simon Gail. Für Nationalspieler Romario Rösch geht es mit der U18-Nationalmannschaft weiter, denn er steht im Aufgebot für das Länderspiel am 17. Mai (18 Uhr) gegen Italien. Auf Abruf steht Simon Gartmann. (AZ)