2018-01-05 00:04:32.0

FCA war der bisher größte Karrieresprung

Rani Khedira zieht positives Zwischenfazit

Sie wechselten im Sommer von RB Leipzig zum FC Augsburg. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?

Das Wichtigste für mich war, dass ich jetzt Woche für Woche spiele. Das war der erste Schritt. Jetzt soll der Nächste folgen. Vor allem im Spiel nach vorne kann ich mich noch verbessern. Ich möchte mehr Torgefahr ausstrahlen. 24 Punkte nach der Hinrunde. Wie bewerten Sie diese Ausbeute?

Wir stehen zu Recht auf dem neunten Tabellenplatz. Wir hätten mehr Punkte haben können, das gleicht sich aber im Lauf einer Saison aus. Wir sind bisher gut damit gefahren, tief zu stapeln. Das werden wir beibehalten, bis wir den Klassenerhalt geschafft haben. Welche Bedeutung hatte Ihr Wechsel zum FC Augsburg?

Ich glaube schon, dass es mein größter Karrieresprung war. In der Bundesliga dauerhaft zu spielen, ist etwas anderes als in der zweiten Liga zu spielen oder Kurzeinsätze zu bekommen. Ist der FCA besonders geeignet, um vorwärts zu kommen?

In dieser Saison passt das Zusammenspiel zwischen Trainerteam und Mannschaft sehr gut. Wir haben Spaß und sind mit Leidenschaft bei der Sache. Zudem weiß jeder, dass er hier in Ruhe arbeiten kann. Selbst bei zwei schlechten Spielen bekommst du das Vertrauen. Und Vertrauen ist das Wichtigste, was ein Fußballer braucht. (joga)