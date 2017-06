2017-06-19 00:05:47.0

FCA will gegen Fenerbahce testen

Doppelspieltag am 21. Juli in Ulm geplant

Dass der Fußball-Bundesligist FC Augsburg beim Regionalligisten SSV Ulm ein Testspiel bestreitet, hat fast schon Tradition. Der Kontakt zwischen beiden Klubs ist eng und freundschaftlich. In diesem Jahr hat FCA-Trainer Manuel Baum aber einen Sonderwunsch: Aufgrund des großen Kaders hätte er gerne zwei Spiele hintereinander gemacht, um allen Profis Spielpraxis zu geben. Denn derzeit hat der FCA 32 Spieler als Profis unter Vertrag. Und die Verantwortlichen des SSV Ulm stehen kurz davor Baum diesen Wunsch erfüllen zu können: Am Freitag, dem 21. Juli, sollen um 16 Uhr die jungen Augsburger Bundesliga-Profis gegen den SSV Ulm antreten. Um 18 Uhr, so die Planungen, testet dann die A-Mannschaft des FCA gegen Fenerbahce Istanbul.

„Es ist alles mündlich vereinbart, es fehlt nur noch die schriftliche Bestätigung“, wollte gestern Ulms Vorstand Anton Gugelfuß noch nicht endgültig Vollzug vermelden, doch seine Vorfreude über den sportlichen Coup ist groß. Ursprünglich war der Doppelspieltag am Samstag, 22. Juli, mit dem SSV Jahn Regensburg geplant. Doch beim Wechsel von Trainer Heiko Herrlich vom Jahn zu Bayer Leverkusen wurde auch ein „Ablösespiel“ vereinbart, das nun am 22. Juli stattfinden wird.

Das neue Programm ist aber wesentlich attraktiver. „Es war der große Wunsch von Manuel Baum, dass er mit zwei Teams spielen kann, und wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Wunsch jetzt wohl erfüllen können“, sagt Gugelfuß. Er hofft nun natürlich auf eine große Kulisse.

Fenerbahce belegte in der abgelaufenen Saison Platz drei in der türkischen Süper Lig hinter Meister Besiktas und Basaksehir, aber noch vor Galatasaray. Der Kader ist prominent besetzt. So stürmen zum Beispiel der Niederländer Robin van Persie und der Nigerianer Emmanuel Emenike für den 19-fachen türkischen Meister.Die Türken reisen von ihrem österreichischen Trainingslager nach Ulm an und wollen noch am Freitagabend von Memmingen mit einem Charterflug nach Hause fliegen. Robert Götz