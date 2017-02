2017-02-08 00:03:15.0

Faustballer retten sich am letzten Spieltag

Beide TVA-Teams schaffen Klassenerhalt

Ein glückliches Ende nahm der Doppelspieltag der Faustballer des TV Augsburg – sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der Bayernliga. Beide Teams setzten sich in ihren letzten Saisonspielen entscheidend von dem durch eventuellen Zusatzabstieg bedrohten Platz sechs auf Rang vier ab.

Der TVA-Fünf war die nervliche Belastung gegen den Tabellennachbarn TSV Unterpfaffenhofen nicht anzumerken, denn sie hatte ihm mit 11:3 sicher im Griff. Als die Augsburger aber die Sätze zwei und drei mit 8:11 und 10:12 abgeben mussten, bedurfte es einer gehörigen Leistungssteigerung. Diese gelang, sodass der Widerstand der Münchner Vorstädter brach und der TVA mit 11:2 und 11:9 die erste Pflichtaufgabe sicher zum 3:2-Sieg löste.

ANZEIGE

Im Anschluss wartete der schon als Absteiger feststehende TV Neugablonz. Der TVA, der David Färber für den erschöpften Steffen Sellmann als Hauptangreifer einwechselte, spielte wie entfesselt auf und deklassierte den schwäbischen Konkurrenten mit 3:0 (11:4, 11:5, 11:6). Damit war das Thema Abstieg endgültig zu den Akten gelegt, zumal die Konkurrenz patzte und dem TVA noch den Sprung auf Endtabellenrang vier ermöglichte.

TVA I David und Felix Färber, M. Schäfer, Schneeweis, Schulz, Sellmann

Der Gefahr eines möglichen Zusatzabstiegs wollte das TVA-Team schon in der ersten Partie gegen den ASV Veitsbronn bannen, doch der Aufstiegsaspirant aus Mittelfranken zerstörte die Hoffnungen mit einer 1:3 (10:12, 11:8, 8:11)-Niederlage, bei der er in der Schlussphase die stärkeren Nerven zeigte. Zu allem Überfluss verletzten sich noch die beiden Angreifer Steffen Sellmann und Georg Ulrich bei unglücklichen Blockaktionen so schwer, dass sie nicht mehr weiterspielen konnten. Doch dem Team gelang es, mit dem erst 17-jährigen A-Jugendspieler Hannes Schön am Schlag einen 3:1-Sieg (11:9, 6:11, 11:6, 11:9) und drei Punkte gegen den FC Maxhütte-Haidhof einzufahren. Womit auch der TVA II alle Abstiegssorgen loswar. (dpw)

TVA II Dehnert, Häcker, G. Lutzenberger, M. Lutzenberger, U. Schäfer, Schiffler, Schön, Sellmann, Ulrich