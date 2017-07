2017-07-11 00:04:02.0

Favoritensiege auf der Bahn

Zwei Abendrennen vor der Sommerpause

Die Hälfte der Abendrennen auf der Radrennbahn Augsburg ist absolviert. Im Rahmen des Brauerei-Rapp-Cups ermittelten die Bahnradfahrer bei der RSG Augsburg die bayerischen Meister im Zweier-Mannschaftsfahren. Die sogenannte Madison-Meisterschaft, die Radsportförderer Helmut Micheler anlässlich seines 85. Geburtstags gefördert hat, lieferte mit ihren unterschiedlichen Disziplinen eine interessante Abwechslung für Zuschauer und Teilnehmer.

Mit Sechs-Tage-Spezialist Christian Grasmann und seinem Partner Maximilian Beyer (beide Maloja-Pushbikers) standen hochkarätige Bahnspezialisten am Start. Sie sicherten sich verdient den Meistertitel in der Eliteklasse. Die heimischen Starter Swen Baacke, Dennis Janele und Yannick Mayer waren gegen diese Konkurrenten chancenlos. Besser lief es dagegen für Dominik Wächter und Liv Baacke (beide RSG Augsburg) im Rapp-Cup. Sie gewannen in ihren Klassen und führen die Gesamtwertung der Serie an.

Vor Beginn der Sommerpause finden am morgigen Mittwoch und am Mittwoch, 19. Juli, jeweils ab 18.30 Uhr noch zwei weitere Abendrennen des Cups statt. Am 19. Juli wird dabei der zweite Lauf der Landesverbandsmeisterschaften im Derny-Rennen – mit motorisierter Schrittmachermaschine – ausgetragen. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.rsg-augsburg.de. (ahof)