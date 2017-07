2017-07-20 00:05:30.0

Fayé trifft gleich dreimal

TSV Firnhaberau schon gut in Schuss

Beim Testspiel am Wochenende trat Fußball-Kreisklassist TSV Firnhaberau erstmals nach dem verpassten Aufstieg in Aktion. Das Team um Trainer Jürgen Höfner musste sich mit einem 4:4 (1:3) beim SV Ried begnügen. Als dreifacher Torschütze glänzte Djeme Fayé. Den vierten Treffer erzielte Erik Gnandt-Nemeth. Am Sonntag (17 Uhr) gastiert Firnhaberau beim TSV Täfertingen.

Der siegte beim FC Öz Akdeniz mit 6:1 (1:1). Den Ehrentreffer für Öz Akdeniz erzielte Tolunay Bakar. Für Öz folgen nun Spiele am Freitag (19.30 Uhr) gegen den TSV Gersthofen II und am Sonntag (13 Uhr) gegen die DJK West.

Mit 7:2 (3:1) gewann die TSG Augsburg gegen den ESV II. Für das Team von Trainer Markus Schaller trafen Richard Drimus (3), Toulant Rrahmani (2), Robert Frisch und Alexander Sperling. Die TSG spielt Sonntag (16 Uhr) in Nordendorf.

Beim SV Ottmaring II kam die TSG Hochzoll zu einem 2:2 (0:1). Isa Güden und Cezar Dambrowski waren die Torschützen. Die DJK Hochzoll II unterlag dem A-Klassenaufsteiger BCA Oberhausen mit 2:3 (1:1). Amer Ganibegovic und Michael Paulick trafen für die DJK. Die spielt Sonntag (16 Uhr) beim Polizei SV. Während die DJK Lechhausen II mit 2:1 beim TSV Herbertshofen II siegte, gab es für den FC Hochzoll (1:5 gegen SV Adelsried) und den SV Hammerschmiede II (2:4 beim SV Genderkingen) Niederlagen. Der SVH II gastiert Sonntag (17 Uhr) beim TSV Mühlhausen. (AZ)