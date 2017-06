2017-06-30 00:03:22.0

Feulner gibt sein Debüt

FC Augsburg II testet gegen Regensburg

Ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Teamkollegen Albion Vrenezi, der zum SSV Jahn Regensburg gewechselt ist, feiern die Spieler der U23 des FC Augsburg am heutigen Freitag um 18 Uhr. In Töging am Inn testen die Schützlinge von Trainer Christian Wörns gegen den Zweitligisten.

Das Spiel findet auf dem Sportgelände des SV Töging, Heimatort von Jahn Profi Thomas Paulus, statt. Der 35-Jährige wird bei diesem Spiel seine Profikarriere nach über 14 Jahren offiziell beenden. Beim Oberpfälzer Traditionsklub gibt der neue Trainer Achim Beierlorzer seinen Einstand. Auch die Bundesligareserve hat mit Markus Feulner einen Debütanten in ihren Reihen. Der Ex-Profi wird in der kommenden Spielzeit für das FCA-Regionalligateam spielen. (oll)