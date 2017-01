2017-01-24 00:05:24.0

Fiedler im „Allstar-Team“

16 Weltmeister in Augsburg zu Gast

Kürzlich trainierte der Nationalkader des weltweiten Kickboxverbandes ISKA in der Kampfsportschule „Tigers Arena“ in der Friedberger Straße. Die besten 34 Kämpfer Deutschlands, darunter 16 Weltmeister und US-Open-Gewinner, nahmen bei Studioinhaber und Kickboxweltmeister Guido Fiedler und seinem Co-Trainer Alexander Gruschka an einem Vorbereitungstraining für die anstehende Weltmeisterschaft am 31. Mai in Athen teil. Insgesamt vier Stunden konnten sich die Sportlerinnen und Sportler auspowern. Sowohl Technik als auch Kondition und Sparring waren die Kernpunkte.

ISKA-Bundestrainer Winnie Raithel lobte den perfekten Ablauf, das technische Niveau sowie die Ausführung des Trainings in Augsburg. Aufgrund dessen und für die bisherigen sportlichen Leistungen Fiedlers in mehreren Verbänden nahm Raithel, der selbst Träger des 9. Dans im Kickboxen ist, den Augsburger Profiboxer in das ISKA-„Allstar Team“ der Profileague im Semikontakt auf. Dieses nimmt 2017 an den größten Turnieren in Amerika (Florida, Las Vegas, New York), Schottland, Irland und Italien mit den Besten der deutschen Liga teil. (pm)