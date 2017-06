2017-06-09 00:05:06.0

Firnhaberau in der Relegation

Am Samstag gegen Langerringen

Hinter Meister und Kreisliga-Aufsteiger FC Stätzling II erreichte der TSV Firnhaberau als Tabellenzweiter der Kreisklasse Augsburg-Mitte die Aufstiegsrelegation. Am Samstag tritt er in einem ersten Spiel in Bobingen gegen die SpVgg Langerringen an (15 Uhr). Siegt Firnhaberau, spielt es gegen den Sieger der Partie SC Mühlried – TSG Untermaxfeld um einen Platz in der Kreisliga. „Wir sind mit dem Saisonverlauf wirklich zufrieden. Vielleicht hätte es der eine oder andere Punkt mehr sein können, aber es ist, wie es ist,“ sagt Abteilungsleiter Robert Spörel. Das Saisonfinale beim SV Gold-Blau endete mit einem 1:1 (0:0) für die Schützlinge von Trainer Jürgen Höfner, der das Team weiter betreuen wird. Liga-Torschützenkönig Andreas Klein (19 Saisontreffer) brachte Gold-Blau in Führung (64.), Sebastian Lange glich aus (81.). „Bei uns fehlten einige Spieler, aber die Leistung stimmte. Wir können mit dem gleichen Kader in die nächste Spielzeit gehen. Es gibt keinen Abgang und bisher auch keinen Zugang“, so Spörel. Erfolgreichster Torschütze ist Alexander Schaller (15). Die Höfner-Schützlinge sind das beste Heimteam mit zehn Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Auswärts (5-4-3) ist der TSV Dritter. Dazu kommt Rang fünf in der Fairnesswertung (einmal rot, viermal gelb-rot, 56 Mal gelb). (AZ)