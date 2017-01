2017-01-21 00:03:47.0

Gelingt der DJK noch mal eine Glanzleistung?

Volleyballerinnen empfangen Chemnitz

„Gegen Chemnitz haben wir unser bestes Spiel der Saison gezeigt“, schwärmt Sonja Zellner immer noch von jenem Gastspiel in Oktober, bei dem die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll dank eines 3:0-Siegs kurzen Prozess mit dem Drittliga-Konkurrenten gemacht haben. Geht es nach Zellner und ihren Teamkollegen dürfte sich dieser Spielverlauf gern so am heutigen Samstag wiederholen, wenn die CPSV Volleys Chemnitz in die Zwölf-Apostel-Halle kommen. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Ihren eigenen Auswärtserfolg nehmen sich die Hochzoller Tabellenführerinnen da zum Vorbild und wollen nun auch vor eigenem Publikum ähnlich schlagkräftig auftreten. „Dazu haben wir sehr stark die Annahme trainiert, damit wir im Spielaufbau nicht zu hektisch werden. Damit waren wir zuletzt nicht ganz zufrieden, da wollen wir konstanter werden“, beschreibt Zellner, auf welche Elemente DJK-Trainer Nikolaj Roppel besondern Wert in der Vorbereitung gelegt hat.

ANZEIGE

Die Chemnitzerinnen liegen schließlich nicht unverdient auf Tabellenplatz drei. Mit der Körpergröße der Gäste könnte die DJK durchaus Probleme bekommen, denn am Chemnitzer Mittelblock um die 1,89 Meter große Corina Ssuschke-Voigt prallt so einiges ab. „Umso wichtiger ist es für uns, den Ball im Spiel zu halten und selbst keine Fehler zu machen“, beschreibt Zellner die Marschroute. (klan)