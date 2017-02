2017-02-25 00:04:14.0

Generalprobe für FCA II

Heute gegen den FV Illertissen

Generalprobe für die zweite Mannschaft des FC Augsburg: Vor dem Auftakt zur Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern haben die Schützlinge von Trainer Christian Wörns am Samstag (14 Uhr/Paul-Renz-Sportanlage) den FV Illertissen zu Gast. In der Punktrunde standen sich die beiden Klubs bereits zweimal gegenüber, die U23 des Bundesligisten siegte mit 3:2 und 2:0. Da das kürzlich geplante Testmatch beim TSV Buchbach den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer fiel, ist Wörns froh, dass die Partie gegen Illertissen auf dem künstlichen Grün ausgetragen werden kann. Allerdings hätte der Coach zumindest eines der Vorbereitungsspiele sehr gerne auch auf natürlichem Rasen ausgetragen.

Vier Spiele – vier Siege, so lautet die makellose Bilanz des FCA in der Vorbereitung. Zu Hause gab es klare Siege gegen den FC Unterföhring (4:0), TSV Schwabmünchen (7:0) und den 1. FC Nürnberg II (3:0). Beim Regionalligisten SSV Ulm feierte der FCA einen 7:1-Kantersieg. Ergebnisse, die Wörns zwar freuen, aber nicht überbewerten möchte. „Wichtig ist, dass wir zum Auftakt gegen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching konzentriert auftreten.“

Mit FV Illertissen wartet nun nochmals ein echter Kontrahent. Bei dem mit Ilija Aracic der Ex- A-Jugend-Trainer des FCA die Kommandos gibt. Aracic hat Respekt: „Augsburg hat in vier Vorbereitungsspielen nur ein Gegentor kassiert. Für uns wird das ein echter Prüfstein.“ (tina)