2017-05-03 00:04:12.0

Gerüchte um FCA-Spieler

Hitz soll Kandidat in Hannover sein

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga ist drei Spieltage vor Saisonende in vollem Gange. Sollte er für den FC Augsburg ein schlechtes Ende nehmen, stünden wohl weitreichende personelle Veränderungen an. Manager Stefan Reuter hat vor Wochen zwar erklärt, die Verträge der Profis hätten auch in der 2. Liga ihre Gültigkeit. Vor allem den Nationalspielern wäre die Zweitklassigkeit allerdings schwer zu vermitteln. So verwundert es wenig, dass FCA-Profis schon jetzt mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden.

Jüngst war das Interesse von Inter Mailand an Konstantinos Stafylidis bekannt geworden. Der Erstligist ist auf der Suche nach einem Linksverteidiger und hat unter anderem den Griechen in Diensten des FCA im Blick. Ebenso im Fokus steht offenbar Marwin Hitz. Der Schweizer Torhüter ist einer der Namen, die der Kicker bei Hannover 96 ins Gespräch gebracht hat. Fest steht bisher, dass Dominik Kohr den FCA verlassen wird. Er kehrt zu seinem Ausbildungsverein Bayer Leverkusen zurück, der von einem Rückkaufrecht Gebrauch machte.

Ein Probetraining beim 1. FC Kaiserslautern hat Arif Ekin absolviert. Ob der 21-Jährige zum Zweitligisten wechselt, ist noch nicht entschieden. Ekin gilt als großes Talent, schaffte aber bisher nicht den Durchbruch bei den Profis und kam in der U23 zum Einsatz. (joga)