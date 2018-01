2018-01-08 00:04:37.0

Glücklicher Arbeitssieg

Handballer gewinnen 28:27 in Unterhaching

Der Handball-Bayernligist TSV Haunstetten startete stark ins neue Jahr, gewann beim TSV Unterhaching knapp mit 28:27 und beendet damit die Vorrunde auf Rang vier.

Dabei verschlief Haunstetten den Start komplett und lag schnell mit 1:5 im Rückstand. Doch dann rissen sich die Gäste zusammen und die Haunstetter Abwehr provozierte die Hachinger immer wieder zu Fehlern. Über ein 8:8 und ein 10:10 setzten sich die Schützlinge von Michael Rothfischer bis zur Pause mit einer 13:10-Führung ab. Auch nach dem Wechsel blieb Haunstetten am Ball und durch zwei weitere Treffer von Horner und Wiesner gingen die Gäste mit einem Fünf-Tore-Vorsprung in die Restspielzeit. Haun-stetten hielt dank Torhüter Alex Rothfischer die Unterhachinger lange in Schach und beim Stand von 28:22 in der 56. Minute sahen die Augsburger wie der sichere Sieger aus. Doch Haching gab nicht auf und Haunstetten leistete sich noch einige technische Fehler, doch am Ende reichte es noch für den knappen 28:27-Sieg. „Das war ein hartes Stück Arbeit und am Ende haben wir es spannender gemacht, als es nötig gewesen wäre,“ atmete Michael Rothfischer durch. (pm)

TSV Haunstetten D. Fischer, Rothfischer (Tor); Smotzek (9/5); M. Horner (8); Schnitzlein (5); Singer, Wiesner (je 2); Link, Albrecht (je 1); Jankrift, Manz, Müller, F. Fischer