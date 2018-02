2018-02-15 00:05:24.0

Göggingen geht die Luft aus

Handballer verlieren erneut

Die Luft scheint raus zu sein im Spiel der Gögginger Handballer. Nach der Heimniederlage gegen Kissing hat die Mannschaft des Trainerduos Florian Pfänder und Dominik von Petersdorff auch in Bobingen mit 24:26 verloren. „Diese Spiele hätten wir in der Hinrunde noch gewonnen“, ist sich von Petersdorff sicher. „Aber momentan gelingt es uns einfach nicht, 60 Minuten als Team geschlossen und diszipliniert zu agieren.“

Wieder einmal starteten die auf Tabellenrang vier abgerutschten Gögginger eigentlich gut in die Partie, bis zum 9:9 in der 22. Minute waren die beiden Mannschaften gleichauf, danach konnten sich die Gäste sogar etwas absetzen und zur Halbzeitpause mit 14:11 in Führung gehen. Ein sportliches Highlight bekamen die Zuschauer zwar nicht zu sehen, auf beiden Seiten gab es viele Fehler, doch die Chancen auf einen Sieg standen für den TSV Göggingen nicht schlecht. In den Schlussminuten der ersten Hälfte stand die Abwehr besser und auch im Angriff wurde konzentrierter und erfolgreicher abgeschlossen. „Wir hatten uns vorgenommen, nach der Pause genau so weiterzuspielen“, erinnerte sich von Petersdorff, doch so recht wollte das nicht gelingen.

Zwar blieb Göggingen bis zur 46. Minute in Führung (20:21), doch das Auftreten war alles andere als überzeugend und der TSV Bobingen witterte seine Chancen. Der Tabellenfünfte nutzte die Schwächen des Gegners und ging schließlich in der 50. Minute in Führung (22:21). „Wir haben vorne häufig zu früh abgeschlossen und uns keine guten Chancen herausgespielt“, ärgerte sich Pfänder. Auch mit der Abwehr war der Trainer unzufrieden: „Das war alles andere als kompakt, das können wir wesentlich besser.“ Hinzu kam, dass Bobingen insgesamt elf Siebenmeter-Strafwürfe zugesprochen bekam, für Göggingen war es lediglich einer. Da half es auch nichts, dass Torhüter Christoph Nissen von den elf Würfen fünf parierte. Göggingen übernahm in der 52. Minute sogar noch einmal die Führung (23:22), doch dann brachte die Mannschaft sich durch undiszipliniertes Auftreten selbst um die Siegchance: Innerhalb von 13 Sekunden bekamen Michael Müller eine Rote Karte und Patrick Schupp eine Zwei-Minuten-Strafe. Bobingen ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und durfte am Ende über zwei Punkte jubeln.

Der TSV Göggingen ist derweil froh, dass das kommende Wochenende spielfrei ist und die Mannschaft so die Möglichkeit hat, sich wieder zu sammeln. Allerdings steht dann die schwere Auswärtspartie gegen den Tabellenzweiten aus Schwabmünchen auf dem Programm (Samstag, 24. Februar). „In diesem Spiel sind wir der klare Außenseiter. Vielleicht hilft uns das ja sogar“, hofft von Petersdorff. (bale)

TSV Göggingen Nissen, Jahn; Thoms, Zanker (1), Müller M. (5), Greving (1), von Petersdorff (7), Schupp (2), Ranz (7), Müller F., Hanko, Höfner (1).