2017-02-03 00:03:17.0

Gorol Dritter über 400 Meter

Leichtathlet sorgt für beste Platzierung

Nur mit einem kleinen Aufgebot starteten die Leichtathleten der Universität Augsburg am Mittwoch bei den Deutschen Hochschul-Hallenmeisterschaften. Für die beste Platzierung in Frankfurt-Kalbach sorgte Stefan Gorol als Dritter über die 400 Meter in 49,97 Sekunden. Ebenfalls Platz drei hatte er bei den bayerischen Meisterschaften in Fürth in 49,72 Sekunden geholt.

Aleksandar Askovic erreichte bei den Hochschulmeisterschaften über 60 Meter als Vorlauf-Zweiter (7,04 Sekunden) das B-Finale und siegte dort in 6,93 Sekunden. Sebastian Randelzofer und Markus Preißinger verpassten über die 60 Meter die Finalläufe.

Mit der Staffel belegten die Augsburger Studenten (Felix Luckner, Gorol, Preißinger und Randelzofer) letztlich den fünften Platz. Sieger wurde die WG Gießen. Über die 1500 Meter kam Felix Luckner auf Rang neun. (AZ)