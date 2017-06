2017-06-08 00:05:08.0

Gorol ist ein Musterschüler

Jetzt wieder mehr Zeit für den Sport

Langsam geht es aufwärts bei Stefan Gorol. Der Hochzoller Student von der DJK Friedberg belegte beim internationalen Jall-Sportfest in München Rang sieben über die 400 Meter in persönlicher Jahresbestzeit von 49,10 Sekunden.

Dass die Leichtathletik beim einstigen deutschen U23-Meister in den jüngsten Monaten etwas zu kurz kam, lag an vielen Dingen. Einmal hat Stefan Gorol seine Freundin Teresa Losinger geheiratet und wird in Kürze Vater eines Sohnes. Zum anderen hat er an der Uni Augsburg seine Masterarbeit geschrieben, die mit der Note 1,0 bewertet wurde. „Das alles war für Stefan doch sehr stressig. Aber wir sind sportlich jetzt wieder auf einem guten Weg“, sagt Trainer Heinz Schrall. Der nächste Start ist bereits am Wochenende in Regensburg. (AZ)