2017-05-26 00:05:40.0

Voltigieren Große Freude über Wallach Eaven

Mit viel Eigeninitiative und einer Internetspendenaktion haben die Mitglieder des Augsburger PSV ihr neues Pferd finanziert. In den ersten Einheiten hat es sich bereits bewährt Von Andrea Bogenreuther

Noch scheint der achtjährige Wallach Eaven etwas erstaunt darüber zu sein, dass immer wieder junge Mädchen mit ihm im Kreis laufen und an seiner linken Schulter hoch hüpfen wollen. Er bleibt dann stehen und schaut sie interessiert an. Sind sie aber mal oben, weiß Eaven schon genau, welchen Job er verrichten muss. Er galoppiert in gleichmäßigen Sprüngen und lässt die Voltigiererinnen erste Übungen auf seinem Rücken turnen. „In ein paar Wochen lernt er auch, dass die Mädchen mit ihm mitlaufen und an ihm hochspringen“, sagt Longenführerin Diana Häußler schmunzelnd.

Sie und ihre Voltigiergruppe wollen dem Neuling Zeit zum Eingewöhnen lassen und die Aufgaben in Ruhe angehen. Sie sind einfach nur glücklich, dass sie überhaupt ein neues Voltigierpferd im Stall haben. Eines, das der Augsburger Pferdesport Verein (APSV) nur aufgrund einer erfolgreichen Internetspendenaktion finanzieren konnte. Weil durch diese Aktion, bei der die Mitglieder die unterschiedlichsten Dienst- und Sachleistungen angeboten hatten, tatsächlich die notwendigen 9000 Euro für den Kauf zusammenkamen, konnte der Wallach vor drei Wochen vom Vorsitzenden Peter Kugland aus den Niederlanden nach Augsburg geholt werden.

„Ab der Hälfte der Aktion hatte ich immer mal wieder gedacht, wir schaffen es nicht“, erzählt Mitorganisatorin Kathrin Plößl von der nervenaufreibenden Wartezeit vor dem Computer. „Doch das Interesse war so groß. Noch nie hatten wir so viele Klicks auf unserer Facebookseite.“ Die Voltigiererinnen boten Autowäschen, Liegestützen, Geburtstagsfeiern im Stall, Massagen, Nachhilfestunden und viele weitere Prämien an, die sie nun nach und nach einlösen.

Ansporn dafür ist Eavan, der nun das im Dezember 2016 verstorbene Voltigierpferd Lord ersetzt und bei seinen ersten Trainingseinheiten für große Freude bei den jungen Mädchen sorgte. „Er hat einen sehr bequemen Galoppsprung“, schwärmt Lea Kastner, die beim Ausprobieren in Holland mit dabei war. Das habe auch den Ausschlag für den Schwarzbraunen mit einem Stockmaß von 1,77 Meter gegeben.

Da macht es der ersten Turniergruppe des Vereins auch nichts aus, dass sie noch einige Zeit in die weitere Ausbildung des Pferdes stecken muss, bevor überhaupt an einen Turniereinsatz gedacht werden kann. „Wir wollen uns Zeit lassen. Eine gute Grundausbildung ist das wichtigste. Und dass er Vertrauen zu uns bekommt. Er merkt sich auch alles und will alles richtig machen“, betont Diana Häußler, „das wollen wir fördern.“