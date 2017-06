2017-06-30 00:01:34.0

Kanuslalom Härtetest für die Jüngsten

Beim ECA Junior Cup starten 400 Sportler aus 21 Ländern Von Sebastian Mayr

Das Telefon von Helga Scheppach klingelt momentan fast durchgehend. „Tag und Nacht, und das seit Wochen“, sagt die Leiterin des Ressorts Wettkampfsport beim Augsburger Kajak-Verein (AKV). Scheppach leitet das Organisationsteam für den ECA Junior Cup, bei dem am kommenden Wochenende 400 Nachwuchssportler aus 21 Nationen an den Start gehen. Manche von ihnen werden eine gewaltige Anreise hinter sich haben, etwa aus Portugal oder Kasachstan. Obwohl der ECA Junior Cup ein europäisches Turnier ist, treten auch einzelne Sportler aus Übersee an.

„Das ist im Jugendbereich etwas ganz Besonderes“, sagt AKV-Vorsitzender Claudius Wiedemann mit Blick auf die internationalen Teilnehmer und die Größe des Wettbewerbs. Er erwartet spannende Wettkämpfe – „und die wird es mit Sicherheit geben“.

Im vergangenen Jahr holten die Sportler des AKV beim ECA Junior Cup eine ganze Reihe von Medaillen und auch die lokalen Konkurrenten der Kanu Schwaben landeten mehrfach auf dem Siegerpodest. Helga Scheppach glaubt, dass die AKV-Kanuten auch in diesem Jahr Erfolge bei den internationalen Wettkämpfen feiern können. Die Organisatorin zählt aus ihrem Verein Benjamin Steuler, Vinzenz Hartl (beide U16), Michael Rothuber, Jonathan Deetjen (beide U14), Lena Holl und Franziska Hanke (beide U18) in ihren Altersklassen zum Favoritenkreis. Aus dem Kreis der internationalen Starter hat Scheppach vor allem die Slowakinnen auf dem Zettel. Der ECA Junior Cup besteht aus zwei Einzelrennen. Am Samstag und am Sonntag beginnt jeweils um 8 Uhr die Qualifikation, die Finals finden von 15 Uhr an statt. Mit dabei sind Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren, sie starten im Einer-Kajak, im Einer-Canadier und im Zweier-Canadier. Wegen der jüngeren Starter steckt Scheppach den Kurs am Samstag persönlich – und möglichst einfach, damit diese eine vernünftige Chance haben, an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen zu können.

Das Telefon von Helga Scheppach wird indes nach dem Junior Cup weiterklingeln.

Am Wochenende darauf steht die deutsche Meisterschaft der Jugend und der Junioren auf dem Plan, auch sie steigt auf dem Eiskanal in Augsburg.