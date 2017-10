2017-10-30 00:08:03.0

Heckmeier macht alles klar

Junioren siegen 3:2

Mit dem letzten Aufgebot erkämpften sich die B-Junioren des FC Augsburg in der Bundesliga Süd/Südwest beim 1. FC Heidenheim ein 3:2. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Sie hat sich diesen Erfolg erkämpft“, so Trainer Levent Sürme. Der FCA ging frühzeitig in Führung. Nach einem Foul an Ioannis Dodas nutzte Tim Heckmeier den Foulelfmeter zum 1:0 (13.). Julian Kudala traf zum 2:0 (25.). Heidenheim verkürzte auf 1:2 (29.) durch Filjek. Davon zeigten sich die Gäste aber unbeeindruckt. Selbst das 2:2 (65.) nach der Halbzeit durch Gneti warf die Ausburger nicht aus der Bahn. Tim Heckmeier traf kurz vor Spielende zum 3:2 (78.) für Augsburg. (AZ)