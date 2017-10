2017-10-21 00:03:41.0

Im Dunkeln getappt

FCA 2 verliert in Illertissen mit 0:2

Die zweite Mannschaft des FC Augsburg konnte der tollen Leistung beim 3:2-Sieg gegen den TSV 1860 München keine Fortsetzung folgen lassen. Am Freitagabend verlor die Mannschaft von Trainer Dominik Reinhardt in der Regionalliga Bayern mit 0:2 beim FV Illertissen.

Während der zweiten Halbzeit war die Partie beim Stand von 1:0 für die Heimmannschaft für rund 20 Minuten unterbrochen, weil das Flutlicht ausfiel. Zuvor hatte Fabian Rupp im Anschluss an eine Ecke die Führung für Illertissen erzielt (48.). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte bogen die Illertisser so auf die Siegesstraße ein. Die Augsburger kamen zu selten durch die Defensive ihres Gegners. So war es Alexander Nollenberger vorbehalten, sieben Minuten vor dem Abpfiff mit einem schönen Alleingang für die Entscheidung zu sorgen. (AZ)

FC Augsburg Niemann – Jakob, Friedrich, Ramser (46. Reinthaler), Lobenhofer, Della Schiava – Greisel (66. Lannert), Mergel, Bekiroglu – Stowasser (79. Zupur), Mwarome Tore 1:0 Rupp (48.), 2:0 Nollenberger (83.) Zuschauer 500