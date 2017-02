2017-02-23 00:04:47.0

Fußball In den Startlöchern

Wo die Bezirksligisten noch Verbesserungspotenzial sehen

Für den TSV Haunstetten und TG Viktoria geht die Winterpause langsam zu Ende. Nach Abschluss der Hallensaison bereiten sich die Fußballer seit Anfang Februar auf die restliche Punktrunde in der Bezirksliga Süd vor.

Die Mannschaft von TSV-Coach Thomas Maier schloss die Herbstrunde mit 34 Punkten auf Rang vier ab. „Wir sind im Soll und konnten unser Saisonziel – ein Platz unter den ersten Fünf – bislang realisieren. Trotz unseres breiten Spielerkaders hat die Mannschaft jedoch zu wenig Konstanz gezeigt. Hier machte sich das Verletzungspech bemerkbar. Wir sind mit der Punkteausbeute nicht unzufrieden, doch es wäre noch mehr drin gewesen“, bilanzierte TSV-Spartenleiter Günther Schmidt.

Personell hat sich sehr wenig getan. Nur der 20-jährige Stürmer Jonathan Wiest vom SV Wiesent wird künftig für Haunstetten aktiv sein. Da TSV-Coach Thomas Maier nach Abschluss dieser Spielrunde sein Traineramt aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben kann, sind die Weichen für die nächste Saison schon gestellt. „Wir konnten dieses Problem rechtzeitig intern lösen. Der neue Trainerstab besteht aus bekannten Gesichtern“, so Schmidt.

Cheftrainer Andreas Ried (bisher TSV-Reserve) Co-Trainer Andreas Jenik Torwart-Trainer Thomas Obermeier (beide wie bisher); Coach zweite Mannschaft Thomas Röhrle. Testspiele Fr. 24.2. (19.45 Uhr): gegen SC Kissing in Neusäß; Sa., 25.2. (10 Uhr): in der Firnhaberau gegen TSV Friedberg; Sa., 4.3. (17 Uhr): in Gersthofen gegen BC Adelzhausen Erstes Punktspiel: Sa., 11.3. (15 Uhr): Nachholspiel beim TSV Bobingen; Sa., 18.3. (15 Uhr): Heimspiel gegen FC Wiggensbach.

Der Aufsteiger spielte eine sensationelle Vorrunde. Erst zum Ende der Herbstserie ließen bei der Truppe von TGVA-Trainer Andreas Wessig die Kräfte nach. Als Fünfter mit 31 Punkten ging Viktoria in die Winterpause. „Die Mannschaft hat als Neuling alle Spitzenteams geschlagen und sogar kurzzeitig die Tabelle angeführt. Wir konnten die verletzten Leistungsträger aber nicht gleichwertig kompensieren, weshalb das Team stark nachgelassen hat. Wir haben uns nun in der Winterpause verstärkt und sind jetzt in der Breite besser aufgestellt. In der Halle konnten wir zum dritten Mal den Stadtmeistertitel gewinnen“, freute sich Wessig, der hofft, „dass wir einen optimalen Start erwischen, damit das Thema Klassenerhalt bald in trockenen Tüchern ist.“ (chw)

Neuzugänge Torhüter Florian Baumeister (SV Hammerschmiede), Manuel Klix (TSV Schwaben), Sebastian Kneer (2. Mannschaft), Miguel Guiteres (spanischer Student), Leopold Kammer (Darmstadt) Testspiele Sa., 25.2. (10.30 Uhr): beim TSV Rain; Sa., 4.3, (15 Uhr): Heimspiel gegen TSV Gersthofen; Do., 9.3. (19 Uhr): beim FSV Inningen; Sa., 11.3. (15 Uhr): beim TSV Meitingen Erstes Punktspiel So., 19.3. (15 Uhr): beim SV Schwabegg.