2017-06-22 00:05:58.0

Fußball In den Startlöchern

Zweite soll in der A-Klasse Ost spielen

Mit einem Sichtungstraining beginnt Kreisligist DJK Lechhausen die Vorbereitung auf die Saison 2017/18. „Am 27. Juli werden wir ein gemeinsames Training mit der Mannschaft, den neuen Spielern und den Nachwuchskickern ab 19 Uhr durchführen,“ verrät der sportliche Leiter Marek Zawadzki. Einziger Abgang ist Michael Schollerer.

Trainer Horst Fackelmann bittet seine Schützlinge dann am 4. Juli zum ersten offiziellen Training der Vorbereitung auf die Kreisliga. Aber die DJK Lechhausen spielt auch im Toto-Pokal und wartet da auf ihre Spieltermine und Gegner. Das erste Testspiel bestreitet Trainer Fackelmann mit dem Team am 8. Juli (15.30 Uhr) beim FC Ehekirchen. Am 29. Juli gibt es in Lechhausen auch noch ein Einstandsfest. „Ein kleines Problem haben wir nach der Spielgruppentagung mit unserer zweiten Mannschaft. Die soll in der A-Klasse Ost spielen. Damit sind wir nicht einverstanden,“ sagt Marek Zawadzki. Terminiert sind von Trainer Rainer Kitzberger die Vorbereitungsspiele der DJK Lechhausen II. (AZ)

Die weiteren Testspiele 16.7. (15 Uhr) TSV Herbertshofen II – Lechhausen II.- 22.7. (11 Uhr) Lechhausen II – TSV Rehling II.- 29.7. (10 Uhr) DJK Lechhausen II Turnier Tore für Togo.- 5. August (13 Uhr) BC Rinnenthal II – Lechhausen II.