2018-01-29 00:05:02.0

In der Kabine wird es leerer

Marvin Friedrich wechselt zu Union

Als sich die Spieler des FC Augsburg gerade auf das Spiel beim 1. FC Köln vorbereiteten, verschickte der Bundesligist eine Mail, in der er den Wechsel von Marvin Friedrich zu Union Berlin veröffentlichte. Der Zweitligist verpflichtet den 22-jährigen Innenverteidiger bis 2021. Allerdings hat sich der FCA eine Rückholoption zusichern lassen. Wie die aussieht, wollten die Vereine nicht bekannt geben.

Sobald das Transferfenster geöffnet ist, werden Spieler rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche gehandelt. Und der FCA-Manager Stefan Reuter war in der Winterpause einer der Hauptakteure auf der Abgabeseite. Innerhalb von nur drei Wochen verließen neben Friedrich auch noch Tim Rieder (Breslau), Georg Teigl (Braunschweig), Dong-Won Ji (Darmstadt), Erik Thommy (Stuttgart), Konstantinos Stafylidis (Stoke), Moritz Leitner (Norwich) und Jan-Ingwer Callsen-Bracker (Kaiserslautern) den FCA.

„Es war mehr, als wir erwartet haben. Aber wir haben immer gesagt, wir sind gesprächsbereit“, war Reuter selbst über die Anzahl der Wechselwilligen überrascht. Bis auf Erik Thommy, der fest zum VfB transferiert wurde (bei Friedrich weiß man es nicht), könnten alle Spieler im Sommer zurückkehren. Das sei so gewollt, versichert Reuter. „Wenn wir nicht die Qualität und eine Idee in den Spielern sehen würden, hätten wir versucht, eine endgültige Lösung zu suchen.“ Interessenten seien da gewesen.

Dass der Kader mit nun 26 Profis vielleicht nun doch etwas zu klein sei, verneint Reuter: „Wir sind nicht aktiv am Suchen, wir haben immer noch alle Positionen doppelt besetzt.“ Er sieht die jetzige Situation als Chance für die Ersatzspieler.

Wie zum Beispiel für Marco Richter. Für den 20-jährigen Stürmer gab es Anfragen, doch der FCA blockte ab. Reuter: „Er macht einen super Eindruck im Training und dadurch, dass Ji verliehen wurde, steigen die Chancen für ihn.“ Auch Marcel Heller, 31, profitiert davon. Am Samstag durfte er erstmals nach der Winterpause ran. Heller nimmt den Aderlass mit Humor: „Es ist ungewohnt, dass die Kabine leerer ist und wenn wir 11:11 spielen, wird es langsam eng.“ Robert Götz