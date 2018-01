2018-01-10 00:04:11.0

Karrieresprung für Softballerin

Jacky Schmelzer steht in der Bayernauswahl

Mit einer bayerischen Auswahlspielerin in ihren Reihen startet die 2. Softballmannschaft der DJK Lechhausen in die Landesliga-Saison 2018. Jacky Schmelzer, die bereits mit sechs Jahren zum Baseball bei den Augsburg Gators kam, wechselte mit zwölf Jahren zum Softballteam der Augsburg Dirty Slugs.

Jetzt ist ihr auch der Sprung in die U16-Bayernauswahl gelungen. Damit gehört Schmelzer zu den 18 besten unter 16-jährigen Spielerinnen Bayerns. Neben einem Trainingswochenende in der Sportschule, einem internationalen Turnier in Italien, steht als Höhepunkt im Oktober der Ländervergleichskampf in Neunkirchen an. (pm)