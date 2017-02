2017-02-22 00:04:18.0

Keine Punkte für Spitzenreiter

Volleyball-Team verliert in Altdorf

Der Spitzenreiter musste Federn lassen. Im Topspiel der 3. Liga musste sich die DJK Hochzoll beim Tabellendritten TSV Altdorf mit 1:3 (25:21, 23:25, 19:15, 26:28) geschlagen geben. Dennoch führen die Hochzoller Frauen das Klassement drei Spieltage vor Schluss noch mit zwei Punkten vor Chemnitz und drei Zählern vor Altdorf an.

„Es gibt Tage, an denen es nicht so läuft und so einen haben wir in Altdorf erwischt“, gibt Team-Managerin Sonja Zellner zu. Allerdings glaubt Zellner auch, dass die lange Saison allmählich ihren Tribut fordert: „Wir sind ja alle nur Amateure, aber die Belastung ist schon enorm.“ Für Zellner geht die Niederlage in Ordnung: „So wie wir gespielt haben, war es verdient. Vielleicht haben wir auch einen Tick zuviel gewollt. Momentan ist ein bisschen der Wurm drin.“ Dennoch, will das Team der DJK mit aller Macht Meister werden. Dieses Ziel wird man auf keinen Fall aus den Augen verlieren. „Ich bin fest überzeugt, dass wir das schaffen. Zumal Chemnitz und Altdorf noch gegeneinander spielen und sich gegenseitig die Punkte abnehmen“, meint Zellner. (wla)