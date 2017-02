2017-02-17 00:04:40.0

Kickboxer steigen in den Ring

Spitzenklasse trifftsich in Königsbrunn

Tina Schüssler ist wieder in ihrem Element. Die Augsburger Kickbox-Weltmeisterin steigt zwar am Sonntag bei der Kickbox-Show im Eventcenter in Königsbrunn (Beginn 17 Uhr) nicht selber in den Ring, aber sie hat eine entscheidende Funktion. Die 42-Jährige, die über 16 Jahre eine Kampfsportschule führte, steht als Trainerin für ihren Schützling Mark Zambo in der Ecke. Der 36-Jährige Kämpfer hat an diesem Abend eine schwere Aufgabe. Denn in der 75-Kilo-Klasse wartet auf ihn im Kampf um die deutsche Meisterschaft mit Kabüs Kaba (Kampfsportschule Augsburg) ein ziemliches „Kaliber“ und zugleich der Titelverteidiger. Schüssler sieht dem Fight entspannt entgegen: „Kabüs hat natürlich mehr Kampferfahrung, aber ich bin durchaus optimistisch. Schauen wir mal, was rauskommt.“ Zambo ist laut Schüssler kein K.-o.-Schläger sondern eher einer, der für eine gewisse Show im Ring steht. Sein großes Vorbild ist der ehemalige britische Boxer Prince Nasem Hamed, der früher immer per Salto in den Ring geflogen kam.

Der Höhepunkt des Abend dürfte dann der Kampf um den Weltmeistertitel im Fullcontakt Kickboxen werden. Alfons Fusco von der Sportschule Gladiator trifft dann in der 75-Kilo-Klasse auf den Ukrainer Serhiy Lysyuk. „Fusco ist fit und optimal vorbereitet. Er will unbedingt den WM-Gürtel“, sagt sein Trainer Sedat Kececi. Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft Pro Amateure geht es um Revanche. Im letzten Kampf unterlag Cihan Selcuk (Kampfsportschule Augsburg) nur knapp gegen Ferdi Bal (Ultimate Gym Augsburg). Am Sonntag will Selcuk den Spieß umdrehen. Am Sonntag kommen aber auch die Frauen zu ihrem Recht.

Im deutschen Titelkampf im Thai-Boxen (53 Kilo) steigt Jessica Holetzeck aus Neuperlach bei München gegen Christin Weimar aus Walldürn (Baden-Württemberg) in den Ring. (wla)