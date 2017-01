2017-01-26 00:05:22.0

Futsal-Stadtmeisterschaft Klare Ansage der TG Viktoria

Bezirksligist will seinen Titel verteidigen

Die Teilnehmer zur Endrunde der Augsburger Futsal-Stadtmeisterschaft am Sonntag in der Anton-Bezler-Halle in Göggingen stehen fest. Neben dem Ausrichter TSV Göggingen, und dem Titelverteidiger TG Viktoria (beide gesetzt), haben sich der SV Türkspor sowie der FC Haunstetten qualifiziert. Am Sonntag kamen noch die Kreisklassisten FSV Inningen und TJKV Augsburg hinzu. Nach der Auslosung ergaben sich folgende Partien, die im K.o-Modus nach folgendem Zeitplan ausgetragen werden:

13 Uhr Viktoria Augsburg – FSV Inningen, 13. 30 Uhr Türkspor Augsburg – FC Alba, 14 Uhr DJK Lechhausen – TSV Göggingen, 14.30 Uhr TJKV Augsburg – FC Haunstetten, 15.10 Uhr Halbfinals, 16.20 Uhr Finale.

Am Veranstaltungsort Haunstetten schaffte nicht der Bezirksligist TSV, sondern der Kreisklassist FC Haunstetten als Sieger des zweiten Vorrundenturniers den Sprung in die Finalrunde. Die Mannschaft von Andreas Lill setzte sich aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung zusammen mit Türkspor durch. Dabei freute sich Lill vor allem über die Disziplin seiner Truppe: „Wir wollten uns nicht von der Hektik anstecken lassen, was uns gut gelang. Für das Endturnier sehe ich uns nicht in der Favoritenrolle.“ Auch der SV Türkspor geht nicht mit den allerhöchsten Ambitionen ins Finale, schließlich tritt die erste Garnitur bei der bayerischen Hallen-Meisterschaft am Samstag in Nürnberg an.

Somit wird wieder ein gemischtes Team aus Akteuren der zweiten Mannschaft und einigen Jugendspielern am Start sein. „Wichtig ist, dass sich unsere jungen Spieler zeigen und Erfahrungen sammeln können“, sieht Coach Sedat Uygun die Sache relativ gelassen. Der Turniersieger des Sonntags, die TJKV Augsburg, zeigt sich dagegen motivierter: „Wir haben schon davor gut trainiert und zeigten auch, dass wir gut nach vorne spielen können. Wenn wieder jeder für den anderen kämpft, haben wir eine kleine Außenseiterchance, die wir nutzen wollen“, so Coach Sadullah Kalfa.

Am Sonntag schaffte zudem der Kreisklassist FSV Inningen als Ausrichter die Qualifikation. Trainer Jochen Binder war zufrieden: „ Wir haben eine Mischung aus Akteuren der ersten und zweiten Mannschaft aufgeboten, da nur diejenigen agieren sollten, die Lust auf die Halle haben. Das Ergebnis war ordentlich. Für das Finale wollen wir uns so gut wie möglich verkaufen.“

Da hat das Binder-Team jedoch eine harte Nuss zu knacken, da Titelverteidiger Viktoria Augsburg als Gegner zugelost wurde. Deren Trainer Andreas Wessig gibt ein klares Ziel aus: „Klarer Fall! Wir wollen unseren Titel vom Vorjahr verteidigen!“

Die Wessig-Truppe wird auch von Josef Lindner, dem Coach des Turnierausrichters TSV Göggingen als Topfavorit betrachtet. Die eigene Mannschaft sieht er nicht ganz vorne: „Wir haben davor kein Turnier bestritten, gehen aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit heran.“

Das Team von DJK-Trainer Horst Fackelmann, zugleich Göggingens Auftaktgegner, sieht sich eher in der Außenseiterrolle. „Dafür, dass wir wenig Futsal trainiert haben, lief es beim Vorrundenturnier ziemlich gut. Topfavorit sind wir bestimmt nicht, aber vielleicht können wir die erste Runde überstehen“, gibt sich Fackelmann eher bescheiden.

Ebenso wird der B-Klassist FC Alba nicht kampflos das Feld räumen. Die Truppe von Visar Selmani fühlt sich in der Halle wohl und ist heiß auf die Endrunde: „Wir wollten den Finaleinzug wie im Vorjahr wiederholen. Nach Möglichkeit wollen wir die erste Partie gewinnen, dann sehen wir, was noch kommt“, ist Spielertrainer Selmani guten Mutes. (chw)