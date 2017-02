2017-02-27 00:04:39.0

Einzelkritik Kohr in seinem Element

Mittelfeldspieler überzeugt mit körperlicher Robustheit bei Erfolg in Darmstadt. Spielentscheidend ist der Geniestreich eines Angreifers. Die Noten der FCA-Profis Von Johannes Graf

Weil Trainer Baum nach Schusterschem Prinzip Gegentore verhindern wollte, verbrachte der Torwart einen ruhigen Nachmittag. Mit dem ersten Schuss aufs Tor wurde er sogleich überwunden. Danach wieder weitestgehend Langeweile für den Schweizer. Note 3,0

Sein Betätigungsfeld beschränkt sich auf die rechte Seite. Ändert sich schlagartig, bekommt der FCA einen Elfmeter zugesprochen. In Darmstadt feierte Verhaegh Saisonpremiere: als Elfmeter- und Torschütze. Lieferte eine abgeklärte Partie ab. Note 3,0

Stand unter Trainer Baum erstmals in der Startelf. Rechtfertigte das Vertrauen mit einem grundsoliden Auftritt. Überzeugte als Innenverteidiger. Hat in dieser Form eine Zukunft – wenn auch nicht als Stammkraft. Note 3,0

Erledigte seine Aufgaben befriedigend. Setzte seinen Körper in Zweikämpfen ein, klärte manch brenzlige Situation kompromisslos. Seine langen Bälle fanden allerdings selten den Mitspieler. Außerdem machte er in der Entstehung des Gegentreffers eine unglückliche Figur. Note 3,5

Spielte, weil kämpferische Komponenten gefragt waren. Diese brachte der Grieche ein. Als er es übertrieb, hätte der Schiedsrichter im Strafraum indirekten Freistoß wegen gefährlichen Spiels geben müssen. Der Grieche verhielt sich zudem falsch beim gegnerischen Einwurf vor dem Gegentreffer. Note 3,5

Fünf Sekunden waren gespielt, da setzte das Raubein ein erstes Zeichen mithilfe eines Fouls. Ging an diesem Nachmittag keinem Zweikampf aus dem Weg, werkelte im Mittelfeld, stopfte Löcher. Als er sich in die Offensive einschaltete, verhalf er als Gefoulter zum Strafstoß. In dieser Form ein interessantes Kaufobjekt. Note 2,5

Kehrte nach überstandenen muskulären Problemen in die Startelf zurück. Ist er einsatzbereit, spielt er unter Trainer Baum. Er half als zweiter „Sechser“, das Zentrum zu verengen. Als Spielgestalter wirkte er nicht, Impulse waren ihm nicht vergönnt. Note 4,0

Einmal mehr zeigte sich, im Zentrum fühlt er sich weitaus wohler als auf der rechten Offensivseite. Für diese Position fehlt ihm die Geschwindigkeit eines Flügelflitzers. Verrichtete Defensivarbeit, offensive Akzente setzte er hingegen keine. Note 4,0

Stand unter besonderer Beobachtung. Trainer Baum beorderte den Türken in die Startelf und komplettierte das Zwillingsduo auf dem Rasen. Altintop setzte keine offensiven Ausrufezeichen, diente aber der Mannschaft, indem er Darmstadts Verteidiger anlief. Bruder Hamit trat im Darmstädter Trikot überzeugender auf, das bessere Ende hatte Halil für sich. Note 4,5

Wurde wiederholt in Zweikämpfe verwickelt. Hat prinzipiell die technischen Fertigkeiten, Gegenspieler zu umkurven. Tat dies aber kaum. Hatte spät einen lichten Moment: Er bereitete den Siegtreffer vor. Note 4,0

Dem Wühler wollte über weite Strecken wenig gelingen. Seinen bulligen Körper setzte er ein, in seinen Aktionen war er zu berechenbar. Ein Schuss und ein Freistoß stellten keine Gefahr da. Dann allerdings zeigte der Argentinier, warum er derart wertvoll für den FCA ist. Sein Siegtreffer war äußerst sehenswert. Note 2,5

(76. für Moravek) Tastet sich über Spielminuten an die Startelf heran. Hätte mit einer seiner ersten Aktionen beinahe ins Tor getroffen, wurde vor dem Schuss zudem Elfmeter reif gehalten.

(89. für Bobadilla) Seine Einwechslung diente dazu, das Spiel zu beruhigen und Zeit von der Uhr zu nehmen.

(90.+2 für Koo) Siehe Günther-Schmidt. Johannes Graf

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten gespielt haben.