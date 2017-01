2017-01-14 00:04:35.0

Konkurrent für Endras

Panther-Gegner verpflichtet Torwart

Das ist einer der Unterschiede zwischen Augsburg und Mannheim. Wenn bei den Panthern Jonathan Boutin oder Ben Meisner ausfallen, dann sitzt ein Nachwuchs-Torwart aus der Augsburger DNL-Mannschaft als Ersatzmann auf der Bank. Als sich bei den Adlern Youri Ziffzer verletzte, holten die Mannheimer als dritten Torwart Drew MacIntyre von Medvescak Zagreb aus der Kontinentalen Hockey Liga (KHL) zur Absicherung. Zwischenzeitlich hatte sich auch Nationaltorwart Dennis Endras eine Verletzung zugezogen. Der ehemalige AEV-Schlussmann ist wieder fit und stand für die Adler beim Winter-Game vor 25000 Zuschauern in der Hoffenheimer Fußball-Arena im Tor. 7:3 siegte die Mannschaft von Trainer Sean Simpson gegen Schwenningen. Am vergangenen Mittwoch bezwangen die Adler den ERCI Ingolstadt mit 4:2.

Der MERC, der gestern Abend Aufsteiger Bremerhaven mit 4:3 besiegte, rangiert in der Deutschen Eishockey-Liga vor den Panthern. Die beiden ersten Saisonduelle fanden jeweils in der SAP-Arena statt, wo sich die Gastgeber mit 5:3 und 2:1 nach Verlängerung durchsetzten. Am Sonntag um 16.30 Uhr kommt es im Curt-Frenzel-Stadion zum dritten Saison-Duell. Die herausragenden Stürmer im Kader des ehemaligen Münchner Meistertrainers Simpson sind der Amerikaner Chad Kolarik sowie die deutschen Nationalspieler Marcel Goc, Brent Raedeke sowie David Wolf. Identifikationsfigur ist Ronny Arendt, der seit seinem Weggang 2005 aus Augsburg für Mannheim stürmt und damit der dienstälteste Adler-Profi ist. In der DEL und der 2. Bundesliga hat der 36-Jährige über 1000 Ligaspiele absolviert. (ms)