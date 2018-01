2018-01-30 00:02:36.0

Krefeld war keine Reise wert

AEV-Nachwuchs holt nur zwei Punkte

Trotz akribischer Vorbereitung mit früher Anreise verlief das Krefeld-Wochenende für das DNL-Team des AEV nicht nach Wunsch. Lediglich zwei von sechs Punkten standen nach dem 5:4-Sieg nach Penaltyschießen und einer 5:9-Niederlage zu Buche. Mit ausschlaggebend war vor allem das mangelhafte Defensivverhalten des gesamten Teams.

4:5 n. P. (3:3, 1:1, 0:0, 0:0) Nach einem Blitzstart und einem Tor durch Lukas Traub zeigte sich schnell, dass der AEV in puncto Defensive keine gute Figur abgab. So kassierte man innerhalb eigener Überzahl gleich zwei Treffer und lief immer wieder in Krefelder Konter. Zumindest im Spiel nach vorne agierte man gefährlich und arbeitete zahlreiche Chancen heraus. Diese nutzten im Verlauf der Begegnung Matthias Merker, Timo Bakos und Marco Sternheimer. So stand es nach 60 Minuten und auch noch nach der Verlängerung 4:4. Im abschließenden Penaltyschießen sorgte abermals Marco Sternheimer für den Zusatzpunkt.

(5:1, 3:3, 1:1)

Komplett schlafmützig verlor das Bakos-Team dann am Sonntagvormittag in Spiel zwei. Bis zur 21. Minute lag man bereits mit 1:7 zurück. Trainer Michael Bakos zeigte sich zumindest mit Spiel eins zufrieden: „In Spiel eins lagen die spielerischen Vorteile auf unserer Seite. Am Sonntag haben wir anfangs zu viele individuelle Fehler begangen.“

Somit liegt der AEV mit 22 Punkten acht Spiele vor Ende der Meisterrunde auf Platz sechs des Achterfeldes. Der Abstand zu den Halbfinalplätzen ist aber bereits auf neun Punkte angewachsen, sodass der Gang in die DNL-1-Relegation wohl unvermeidbar sein wird. (AZ)