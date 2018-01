2018-01-23 00:04:44.0

Kriegshaber überrascht die Konkurrenz

Für den Trainer letzte Stadtmeisterschaft

Das Teilnehmerfeld für die Finalrunde um die Augsburger Futsal-Stadtmeisterschaft am Samstag ist komplett. In den letzten zwei Turnieren qualifizierten sich der Fußball-Bezirksligist TSV Haunstetten, der Kreisklassist BCA Oberhausen, die Landesliga-Reserve von Türkspor Augsburg sowie als Überraschungskandidat der TSV Kriegshaber. Zuvor hatten sich die TG Viktoria Augsburg und der FC Haunstetten das Finalticket gesichert.

Überraschend setzte sich in den drei Vorrundenturnieren kein Team aus dem Augsburger Osten durch. Vergangenes Jahr hatte Kreisligist DJK Lechhausen das Finale erreicht, diesmal musste sich das Team von Trainer Horst Fackelmann mit Platz vier zufriedengeben. Ganz souverän dagegen der Durchmarsch des TSV Haunstetten, der sich ungeschlagen den Turniersieg sicherte, dicht gefolgt vom stark aufspielenden Kreisklassisten BCA.

Auf Verstärkung durch sein Landesligateam konnte sich Türkspor Augsburg II verlassen, das ebenfalls ohne Niederlage das Vorrundenturnier absolvierte, während ein weiterer Favorit, der Bayernliga-Vierte TSV Schwaben Augsburg, mit Platz vier aus dem Rennen war. Stattdessen qualifizierte sich der TSV Kriegshaber, der Tabellenführer der A-Klasse Augsburg-Mitte. Für dessen Trainer Michael Heuberger wird es allerdings die letzte Stadtmeisterschaft als Trainer des TSV Kriegshaber sein. „Für mich ist am Ende der Saison nach vier Jahren Schluss bei Kriegshaber. Ich will künftig mein Privatleben genießen und mir dieses nicht länger von Fußballterminen diktieren lassen“, verriet der 57-jährige Postangestellte. Im Hinblick auf die Hallen-Stadtmeisterschaft sagt Heuberger: „Wir wollten in der Vorrunde nicht Letzter werden. Meine Jungs haben mich selbst überrascht. In der Vorrunde sind wir offensichtlich unterschätzt worden. Das wird in der Endrunde nicht der Fall sein.“ (AZ, chw)

Gruppeneinteilung Finalrunde am Samstag ab 13 Uhr (Sporthalle Haunstetten)

Gruppe A TG Viktoria, BCA Oberhausen, Türkspor Augsburg II

Gruppe B TSV Haunstetten, FC Haunstetten, TSV Kriegshaber