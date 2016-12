2016-12-23 00:03:35.0

Boxen Kurzer Prozess

Andre Weber gewinnt seinen ersten Profikampf schon in der 1. Runde

Im Box-Club Haan macht momentan ein talentierter Kämpfer seine ersten größeren Schritte. Kürzlich gewann der 19-jährige Andre Weber in München seinen ersten Profikampf.

Der bisherige Augsburger Amateur-Boxer besiegte Milan Ruso aus Tschechien bereits in der 1. Runde. „Er hat sehr gut gekämpft. Er hat seinen Gegner gleich an der Leber erwischt und anschließend nicht mehr locker gelassen“, so sein Trainer Alexander Haan. Der Tscheche hatte Weber nichts mehr entgegenzusetzen und der Kampf wurde abgebrochen.

Die bisherige Laufbahn von Andre Weber kann sich bisher durchaus sehen lassen. Er kann bisher einige Erfolge aufweisen.

Bei den Amateuren wurde er sowohl schwäbischer wie auch bayerischer Meister. Auf den dritten Platz kam Weber bei den deutschen Meisterschaften. (wla)