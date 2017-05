2017-05-31 00:04:57.0

LG Augsburg holt als Team Titel

Leichtathleten im Mehrkampf stark

Mit guten Ergebnissen und Medaillen belohnten sich Nachwuchsleichtathleten der LG Augsburg bei der südbayerischen Mehrkampfmeisterschaft in Aichach. Mit der weiblichen U20 holten sich Leila Kilian, Jasmin Sailer und Leah Mack den schwäbischen und südbayerischen Titel. Killian gelang bei ihrem Sieg über 800 m (2:26,49 Minuten) die B-Qualifikation für die bayerische Meisterschaft. Die Laufleistungen von Sailer waren für eine Werferin beachtlich, die 200 m (28,94 Sekunden) lief sie in persönlicher Bestleistung. Auch im Kugelstoßen (10,52 Meter) und im Hochsprung (1,56 Meter) stellte sie eine Bestleistung auf. Im Speer (39,12 Meter) lag Kilian über der A-Qualifikation für die bayerische Meisterschaft.

1,56 Meter bedeuteten im Hochsprung für Sailer persönliche Bestleistung. In den Einzelwertungen der schwäbischen Meisterschaft gingen Platz eins, zwei und drei an Sailer, Kilian und Mack. In der südbayerischen Meisterschaft im Siebenkampf kamen Sailer (4./3802), Kilian (6./3717) und Mack (9./2362) in die Top Ten. Kilian und Sailer holten sich so die bayerische A-Qualifikation im Siebenkampf.

Durchwegs ausgeglichen präsentierte sich Samuel Kempinger beim Zehnkampf. Mit 4810 Punkten holte er sich bei der südbayerischen Meisterschaft die Silbermedaille der U20-Junioren. Die größte Punktzahl (637) brachte ihm der Hürdensprint. In der Junioren-Klasse U18 gelangen Felix Strauch persönliche Bestleistungen über 100 (12,46 Sekunden) und 400 Meter (58,69) und im Hochsprung (1,68 Meter), auch im Kugelstoß (13,05/B-Qualifikation bayerische Meisterschaft), Speer- (53,09) und Diskuswurf (32,73 Meter) überzeugte er und wurde 12. (2616 Punkte). Einen Platz besser war Armin Schwenk (2755). Auch er verbesserte persönliche Bestleistungen (100 m: 12,37; 400 m: 54,92; Weitsprung: 5,74 Meter; Kugel: 10,56 Meter). (rwe)