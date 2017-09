2017-09-28 00:05:13.0

Leistungen mit Punkten belohnen

Doppelspieltag für Fußball-Bezirksligisten

Jüngst mussten die beiden Augsburger Fußball-Bezirksligisten Niederlagen einstecken. Der TSV Haunstetten ist ins Mittelfeld zurückgefallen und belegt mit 15 Punkten den siebten Platz. Mit einem Zähler weniger liegt die TG Viktoria auf Rang neun. Nun steht ein Doppelspieltag an.

Haunstetten Die Mannschaft von TSV-Coach Andreas Ried war besser, als es die 3:4-Niederlage in Memmingen zum Ausdruck bringt. Deshalb war auch der Haunstetter Spartenleiter Günther Schmidt arg enttäuscht: „Diese Niederlage war sehr ärgerlich und vermeidbar.“ Im Heimspiel gegen den 1. FC Sonthofen II (Samstag, 15.30 Uhr) sollen die Punkte zu Hause bleiben. „Es wird Zeit, dass die Mannschaft daheim wieder mal eine gute Vorstellung zeigt, um die schwache Heimbilanz etwas aufzupolieren“, bekräftigt Schmidt. Beim Nachbarschaftsderby in Bobingen gibt es keinen Favoriten (Dienstag, 15.30 Uhr). „Wir haben in Bobingen schon öfters gut ausgesehen und sind dort nicht chancenlos“, blickt der Haunstetter Fussball-Boss optimistisch nach vorne.

Viktoria Trotz der 1:3 (0:1)-Heimpleite gegen den Spitzenreiter FC Kempten will TGVA-Coach Andreas Wessig mit seinen Schützlingen nicht allzu hart ins Gericht gehen: „Bis zur Halbzeitpause hat sich die Elf achtbar verkauft.“ Ein Allgäuer Doppelschlag im zweiten Durchgang besiegelte die Heimniederlage. In der letzten halben Stunde gelang nur noch der Ehrentreffer durch André Schäffner. Am Samstag in Babenhausen wartet ein starker Gegner aus der Spitzengruppe (15.30 Uhr). „Da sind wir natürlich krasser Außenseiter. Aber ich habe in Babenhausen noch nie verloren, vielleicht ist dies ein gutes Omen“, sagt Wessig. Darauf folgt am Dienstag für die TGV das Heimspiel gegen Aufsteiger FC Heimertingen (15.30 Uhr). „Gegen solch einen Gegner auf Augenhöhe müssen wir wieder punkten“, betont der Viktoria-Trainer. (hw)