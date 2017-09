2017-09-30 00:04:09.0

Fußball Lob vom Gastgeber

In der Landesliga tritt Türkspor beim SV Mering an. Die Bilanz spricht für Augsburg

Lang, lang ist’s her. Vor genau 21 Jahren, in der Saison 1996/97, trafen Türkspor Augsburg und der SV Mering erstmals in einem Punktspiel aufeinander. 4:1 siegte damals in der Bezirksliga Süd Türkspor in der Hinrunde, im Rückspiel hatten die Meringer mit 5:2 die Nase vorn. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es in Mering wieder zu diesem Duell, der SV Mering empfängt Türkspor Augsburg in der Fußball-Landesliga Südwest.

Mit einem 1:1-Unentschieden beim SC Ichenhausen feierte Ivan Konjevic ein durchaus gelungenes Debüt als alleiniger Coach bei Türkspor. Wobei, und daraus machen die Verantwortlichen auch keinen Hehl, der achte Tabellenplatz nicht den Erwartungen des Vereins entspricht. Beim Spiel in Mering soll nun der Aufwärtstrend anhalten.

„Das ist eine starke Mannschaft, die eigentlich weiter nach oben gehört“, sagt Merings neuer Trainer Gerhard Kitzler (ehemals FCA-Zweitligaspieler). Er hat für die Gäste lobende Worte parat und ist auch mit dem Abschneiden der Seinen (5.Platz) sehr zufrieden. Übrigens: Die bisherige Bilanz von Türkspor in den Begegnungen mit Mering ist positiv. Sechs Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen sind in der Statistik vermerkt. (oll)