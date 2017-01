2017-01-12 00:04:58.0

Eishockey Mit den Profis auf dem Eis

Beim Schnuppertraining der Jüngsten helfen die Panther mit. Gute Noten für Konzept

Aller Anfang ist schwer. Die Kinder machen vorsichtig die ersten Gehversuche auf dem Eis des Curt-Frenzel-Stadions. Wer sich auf den Schlittschuhen schon sicher fühlt, wagt sich an erste Übungen heran und begrüßt Datschi, das Maskottchen. Es ist AEV-Kids-Tag mit den fünf Pantherprofis Jonathan Boutin, Mark Cundari, Evan Trupp, Drew LeBlanc und Steffen Tölzer.

Augsburg hat vergangenes Jahr mit fünf Sternen die höchste Benotung im Nachwuchskonzept des Deutschen Eishockey-Bundes bekommen. Robert Merk kümmert sich zusammen mit Daniela Wiedemann um die Basisarbeit in der Laufschule. Der frühere AEV-Spieler – Bruder des ehemaligen Nationaltorhüters Klaus Merk – hat die höchste Trainerlizenz und organisiert seit drei Jahren das Training der Jüngsten ab vier Jahren. „Bei uns sind über 70 Kinder registriert, zum Glück konnten wir uns einen großen Helferstab aufbauen, der es ermöglicht, kindgerechtes Training anzubieten.“ Bei über 50 Kindern pro Trainingseinheit ist stets Hochbetrieb in der Arena. Zahlreiche Werbeaktionen gehören mittlerweile zum Standard. Nur wer sich rechtzeitig um die ganz Jungen bemüht, verfügt später über genügend Personal für die Jugendmannschaften in den einzelnen Altersklassen. „Wir haben einen Superzulauf“, so Merk. Kürzlich bat er sogar die Eltern der Kinder aufs Eis, um ihnen Nahe zu bringen, was ihr Nachwuchs auf Glatteis zu leisten imstande ist.

„Wir wollen die Kinder in der Laufschule umfassend ausbilden“, so das Credo von Merk. „Wer sich auf dem Eis behauptet, der findet sich auch auf der Skipiste schnell zurecht. Die Eltern können sich damit viel Geld beim Skikurs sparen“, ist der Bankkaufmann sicher, dessen Sohn in der Augsburger DNL-Manschaft (U19) spielt. (pede)