2017-05-08 00:06:35.0

Tennis Mit einem weinenden und einem lachenden Auge

Die Regionalliga-Frauen des TC Schwaben gewinnen das Lokalderby beim TC Augsburg. Doch bei den Gastgebern hält sich die Enttäuschung in Grenzen. Denn es gibt bei Nieselregen auch positive Nachrichten Von Robert Götz

Die Erleichterung war Michaela Bayerlova ins Gesicht geschrieben. „Ich kann nicht mehr“, sagt die 19-jährige Tennisspielerin des TC Schwaben, nachdem sie auf Platz vier der weitläufigen Anlage des TC Augsburg gleich den ersten Matchball zum 4:6, 6:2, 11:13-Sieg über Sabine Klaschka verwandelt hatte. Ihre Gegnerin vom TC Augsburg hingegen schüttelte ungläubig den Kopf. Sah die 36-Jährige nach verkorkstem ersten Satz doch wie die Siegerin aus. Den zweiten Satz gewann sie locker und im Tiebreak hatte sie selbst mehrere Matchbälle. Doch verwandeln konnte sie keinen. „Es hat einfach nicht geklappt“, sagte sie nach dem nervenaufreibenden Spitzeneinzel. Es spricht auch für die erfahrene TCA-Spielerin, dass sie nicht die Schuld beim Schiedsrichter suchte, der gerade im Tiebreak mehrmals unglücklich gegen Klaschka entschied.

Der Sieg von Bayerlova, sie hatte auch schon vor einer Woche bei den schwäbischen Meisterschaften das Finale gegen Klaschka gewonnen, war die Vorentscheidung im Regionalliga-Derby. 4:2 führten die Schwaben nach den Einzeln. „Das können wir wohl nicht mehr aufholen“, orakelte Gerhard Schruff vor den Doppeln. Er sollte recht behalten. Am Ende siegt Schwaben 6:3.

ANZEIGE

Der Sieg der jungen Bayerlova gegen Routinier Klaschka steht auch sinnbildlich für die Wachablösung im Augsburger Tennis. Hier die zweifache Mutter, dort die Abiturientin, die in dieser Woche am Gymnasium in Krumbach ihre Prüfungen in Deutsch und Chemie ablegt. Hier die ehemalige Wimbledon-Teilnehmerin, dort das Talent, das da noch hin will, wo Klaschka schon gespielt hat.

Schon länger hat der TC Schwaben in Augsburg im Frauentennis die Vormachtstellung inne. Schwaben-Macher Anton Huber setzt auf die erfolgreiche Kombination von vielen tschechischen Spielerinnen, die viel Können für moderates Geld bieten und einigen deutschen Talenten. So agierte er auch gestern.

Dabei schien dem TCA ein Überraschungscoup gelingen zu können. Erst am Samstag hatten die TCA-Verantwortlichen den Einsatz der ausländischen Spielerinnen Anastasia Detiuc (Moldawien) und der Tschechin Darina Sedenkova fix gemacht. Doch Schwaben-Macher Anton Huber hatte vorgesorgt. Mit fünf tschechischen Spielerinnen und der starken Maria Schneider an Nummer drei, ging er ins prestigeträchtige Derby und siegte. „Natürlich ist ein Derbysieg im Raum Augsburg schon ein Thema, aber in der Liga gibt es dafür auch nur zwei Punkte“, wollte Huber die Rivalität nicht in den Vordergrund rücken. Die Schwaben rangieren nun mit 2:2 Punkten im Mittelfeld, während der TCA mit 0:4 Punkten Letzter ist.

Auch innerhalb des TCA verschieben sich die Verhältnisse. Lange waren die Frauen als Erst- und Zweitligist das Aushängeschild des Traditionsvereins, jetzt drängen die Männer in den Vordergrund. Am Doppelheimspieltag gewann der Bayernligist den Saisonauftakt gegen den TC WB Landshut knapp mit 5:4. Schon nach den Einzeln führte der TCA mit 4:2. Nach Platz vier in der Vorsaison will man in diesem Jahr um den Regionalliga-Aufstieg mitspielen.

Sowohl die Männer als auch die Frauen zeigten zum Teil spektakuläre Ballwechsel. Bei Sonnenschein und Temperaturen, die dem Mai würdig wären, hätte es ein toller Tennistag auf der Anlage des TCA werden können. So mussten die Frauen die ersten Einzel in der Halle absolvieren. Und im Freien wollte bei Nieselregen und Temperaturen im einstelligen Bereich keine richtige Begeisterung aufkommen. TCA-Chef Jakob Schweyer war in seiner Analyse hin- und hergerissen: „Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit unseren Damen stehen wir zur Zeit im Tal, mit unseren Herren schauen wir nach oben. Denn Landshut will mit aller Macht nach oben und die haben wir besiegt.“