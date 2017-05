2017-05-11 00:06:51.0

Munteres Toreschießen

Trenk ärgert sich aber nach 3:3 gegen Pfersee

Schiedlich und friedlich trennten sich der TSV Pfersee und der KSV Trenk in der Kreisklasse mit einem 3:3. Die Meisterschaft beeinflussen könnte der TSV Pfersee am Sonntag (15 Uhr), wenn ein Punktgewinn beim Tabellenzweiten TSV Firnhaberau gelingen würde. Der KSV Trenk ist zur gleichen Zeit Favorit gegen den Kissinger SC II. Farbig ging es in der Begegnung von FC Öz Akdeniz gegen Suryoye zu, denn Schiedsrichter Ferdinand Sütterlin zeigte 13 Gelbe Karten und zog zweimal Gelb-Rot gegen FC Öz Akdeniz. Am Sonntag (15 Uhr) hat Suryoye das Schlusslicht MBB-SG zu Gast.

Mit einem Blitzstart ging Trenk durch Franjo Jokic (9.) und Luka Kutlesa (16.) mit 2:0 in Führung. Pfersees Halil Sari verwandelte zwar einen Foulelfmeter zum 1:2 (35.), doch Trenk drückte weiter. Mario Krnezic traf für Trenk zum 3:1 (75.), doch Pfersee steckte nicht auf. Torjäger Stefan Rassl (80.) und Raphael Mader Sekunden vor Schluss (90.) sorgten noch für ein 3:3. „Wir haben zwei Punkte verschenkt“, stellte Trenk-Boss Josip Grgic fest.

Immer wieder fällt der FC Öz Akdeniz durch Platzverweise auf. Diesmal mussten Spielertrainer Baykul Gürlek und Tolunay Bakar in der 88. Minute beide vorzeitig mit der Gelb-Roten Karte in die Kabine. Dazu zeigte Schiedsrichter Sütterlin insgesamt 13 Gelbe Karten (Öz Akdeniz sechs, Suryoye sieben). In der umkämpften Partie trafen Martin Demir (46.), Matay Demir (47.) und Daniel Demir (56.) für Suryoye.

Im Duell der Kellerkinder musste der ESV in der Kreisklasse Nordwest eine deutliche 2:5-Niederlage gegen den bisher punktgleichen TSV Neusäß II hinnehmen. Damit dürfte den ESV nur noch ein Wunder vor dem Abstieg bewahren. Eine weitere Niederlage musste auch die SpVgg Bärenkeller gegen den TSV Meitingen II hinnehmen.

– TSV Neusäß II 2:5 Bis zur Halbzeit hielt der ESV gegen die mit einigen Bezirksligaspielern angetretenen Neusässer mit. Beide Teams schenkten sich im vorentscheidenden Spiel um den Klassenerhalt nichts. Für den ESV trafen Sebastian Hufmeier und Matthias Tschapa per Foulelfmeter. Bei Neusäß taten sich Marcel Burda mit zwei Toren (darunter ein Foulelfmeter) und Gürkan Ars mit zwei Treffern hervor. Das Spiel beendete der ESV mit nur acht Spielern, denn Alexander Wiedersatz (75.), Spielertrainer Werner Joachim (80.) und Michael Bablick (90.) kassierten die Gelb-Rote Karte. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der ESV beim TSV Meitingen.

SpVgg Bärenkeller – TSV Meitingen II 0:2 (0:1): Die Rückkehr auf die Trainerbank von Bärenkeller, nach seiner Handoperation, endete für Armin Bosch und sein Team mit einer Niederlage. Interimscoach Kurt Schauberger, der wieder in die Defensivabteilung seines Teams rückte, konnte die zwei Gegentreffer auch nicht verhindern. Bei Bärenkeller (es geht um nichts mehr) scheint die Luft raus zu sein. Nun geht es am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Lützelburg. (AZ)