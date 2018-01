2018-01-05 00:04:09.0

Nachteulen sind gefordert

Eishockeyteam bleibt aber an der Spitze

Keine Pause machte der Eishockey-Schwabencup. Der Spitzenreiter, die Nachteulen (16:2 Punkte) um die Topscorer Stefan Gläsel und Christian Götz, musste sich mächtig anstrengen, um die Gremlins mit 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) zu bezwingen. Der Tabellenzweite EC Hornissen (14:6) um Topscorer Tobias Fritz setzte sich gegen die Cracks mit 5:3 (1:1, 1:1, 1:3) durch. Andreas Burda (2), Viktor Zatloukal, Andreas Reiter und Christian Schlachta erzielten die Tore der Hornissen. Für die Cracks trafen Thomas Baumann, Alexander Schmid und Dennis Schuler.

Auf dem Vormarsch ist der ERC Daltons (13:3) als Tabellendritter. Die Icemans wurden mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) besiegt. Kapitän Zeljko Rajic, Alkexander Settele, Thomas Einfeldt, Björn Schrettle und Florian Braun waren die Torschützen. Auch die Ice Bulls als Tabellenvierter (9:9) wurden von den Daltons mit 3:2 nach hartem Kampf bezwungen. Für das Siegerteam trafen Björn Schrettle, Tobias Braun und Michael Gerle. Bei den Ice Bulls glänzte Benjamin Haala als zweifacher Torschütze. Gegen die Gremlins setzten sich die Ice Bulls mit 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) durch. Markus Braun (2), Benjamin Haala und Dennis Lehmann waren erfolgreich, Michael Graf, Thomas Kral und Sebastian Fuchs für die Gremlins. (AZ)

Spiel am Samstag Ice Bulls – Cracks (ab 22 in Königsbrunn Spiele am Sonntag ERC Daltons – Meringer Haie (21.15 Uhr im Curt Frenzel-Stadion), Nachteulen – Ice Bulls (7.45 Uhr), Icemans – Egenburg Wikinger (20.30 Uhr, beide Curt-Frenzel-Stadion Bahn 2)