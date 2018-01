2018-01-02 00:04:27.0

Futsal Nackenschlag in den letzten 16 Sekunden

Team der TG Viktoria Augsburg ist bitter enttäuscht nach dem verlorenen Finale gegen Diedorf im ersten Qualifikationsturnier zur Schwäbischen Hallenmeisterschaft. Immerhin gab es ein kleines Trostpflaster Von Herbert Schmoll

Die Enttäuschung war groß und greifbar, niedergeschlagen standen oder saßen die Spieler der TG Viktoria Augsburg auf dem Parkett der Staudenlandhalle in Fischach. Mit 0:1 hatten sie soeben das Tagesendspiel beim ersten Qualifikationsturnier zur Endrunde um die schwäbische Futsalmeisterschaft gegen den TSV Diedorf verloren. 16 Sekunden vor der Schlusssirene gelang dem abstiegsgefährdeten Kreisligisten vor 300 Besuchern durch Florian Sandner der umjubelte Siegtreffer, die Überraschung war perfekt.

Auch Viktoria-Fußballchef Egbert Weber, der den scheidenden Trainer Andreas Wessig vertrat, tat sich zunächst schwer, das Gesehene in Worte zu fassen, denn der Bezirksligist vergab die große Chance, sich erstmals in seiner Vereinsgeschichte für die Endrunde (13. Januar in Günzburg) zu qualifizieren. Nach einer starken Vorrunde mit zwei Siegen im Derby gegen den TSV Haunstetten (3:2) und einer Gala (5:0 gegen den Landesligisten SV Cosmos Aystetten) sowie einem glücklichen 4:3-Sieg im Sechsmeterschießen gegen den TSV Bobingen galten die Viktorianer im Finale als Favorit. „Wir haben in den ersten fünf Minuten dreimal die Latte getroffen, da hat es sich schon angedeutet, dass es für uns schwer werden würde“, erklärte Weber später. In der Tat, Diedorf, vom ehemaligen FCA-Spieler Jürgen Fuchs betreut, hielt vor allen Dingen im zweiten Abschnitt gut dagegen und kam prompt durch Sandner zum späten Siegtreffer. Kleines Trostpflaster für die Augsburger: ein Scheck über 150 Euro, spendiert von Turniersponsor Lotto Bayern.

ANZEIGE

Trotz des Ausscheidens ist die Hallensaison für die TG Viktoria noch nicht beendet. „Bei der Stadtmeisterschaft peilen wir den Titel an“, hält der bekennende Futsal-Fan Weber mit seinem Ziel nicht hinter dem Berg.

Nur ein kurzes Gastspiel gab in Fischach der TSV Haunstetten. Nach zwei Niederlagen musste das Team bereits nach der Vorrunde die Heimfahrt antreten.

Spiele im Stenogramm

Gruppe A

Haunstetten – Viktoria 2:3

Tore Hauck, Adnan Hajdarevic – Martin Müller (3)

Aystetten – Haunstetten 6:3

Tore Klotz (4), Drechsler, Michl – Yaman, Schnürrle, Hajdarevic

Viktoria – Aystetten 5:0

Tore Fischer, Harjung, Schäffner, S. Weber, M. Jenik

Tabelle 1. Viktoria 8:2 Tore/6 Punkte.; 2. Aystetten 6:8/3; 3. Haunstetten 5:9/0

Gruppe B

Bobingen – Diedorf 3:3

Tore C. Mutlu (2), Jeschek - Sandner (2), Mayer

Ziemetshausen – Bobingen 2:3

Tore König, Weber - Zedelmaier, Jeschek, Detke

Diedorf – Ziemetshausen 4:1

Tore Sandner (3), Keller - König

Tabelle 1. Diedorf 7:4 /4; 2. Bobingen 6:5/4; 3. Ziemetshausen 3:7/0.

Halbfinale

Viktoria – Bobingen 4:3 (1:1) nach Sechsmeterschießen

Tore Ph. Weber (2), Czifra, Schäffner - E. Mutlu, C. Mutlu, Müller

Aystetten – Diedorf 2:7

Tore Drechsler, Lukic – Mayer (2), Ott (2), Sandner, Janetschek, Keller Gelb-Rot Klotz (Aystetten)

Finale

Viktoria – Diedorf 0:1 Tor Sandner