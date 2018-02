2018-02-08 00:04:39.0

Handball Nächster Rückschlag

1871-Team verliert in Gersthofen

Kein Glück und dann auch noch Pech: anders ist die Negativserie der Oberhauser Handballer nicht zu erklären. Im so wichtigen Bezirksoberliga-Duell gegen den Lokalrivalen TSV Gersthofen verlor das Team des TSV 1871 Augsburg mit nur einem einzigen Tor Unterschied (20:21). Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses liegen die Oberhauser noch vor dem Schlusslicht VSC Donauwörth auf dem vorletzten Tabellenplatz (400:466/ 369:474).

Trotzdem müssen die Oberhauser Tigers in den verbleibenden fünf Spielen schon fast auf ein Wunder hoffen, um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga Schwaben noch zu schaffen. Zumal am nächsten Samstag ein weiterer heftiger Brocken wartet. Dann gastiert das Team von Lubos Urban um 18 Uhr beim Tabellenzweiten TSV Schwabmünchen. In der Hinrunde hatte Schwabmünchen den TSV 1871 mit 26:20 bezwungen.

Doch nicht nur in Schwabmünchen, sondern bis zum Saisonende müssen die Oberhauser zudem auf ihren erfolgreichsten Rückraumschützen Marek Husty verzichten, der mit einem Kreuzband- und Miniskusriss langfristig ausfällt.

Entsprechend schwierig war für den TSV 1871 Augsburg der Einstieg in das Duell gegen den TSV Gersthofen. Doch nach einem 2:7-Rückstand hielt das Team bis zur Pause wacker mit (9:13) und kämpfte sich in der zweiten Hälfte bis zum 17:17 wieder heran. Fünf Minuten vor Spielende stand es 20:20. Weil dem Gersthofer Moritz Braun aber sechs Sekunden vor Schluss tatsächlich noch der Treffer zum 21:20-Sieg gelang, standen die Tigers am Ende einmal mehr tief enttäuscht und ohne Punktgewinn da. (AZ, pm)

TSV 1871 Augsburg Väth, Winkelbauer – Kranz, B. Koppe, Brodmann (1), Kasten (7/2), Voit (1); Stiegelmair, Reisner, Schubert, Bossauer (3/2), M. Koppe, Adolph (4), Feistle (4)