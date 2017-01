2017-01-09 00:03:16.0

Nur ein Erfolgserlebnis

Sieg und Niederlage für die AEV-Jugend

Eine hervorragende Mannschaftsleistung, ein starker Torhüter Sebastian Gassner und Marco Sternheimer als dreifacher Torschütze waren die wichtigsten Faktoren beim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) der AEV-DNL–Mannschaft (U19) am Samstag gegen die Iserlohn Young Roosters. És war die erste Niederlage der Gäste in dieser Runde. Den vierten Augsburger Treffer erzielte Steven Brachert.

Nicht so gut lief es für die AEV-Mannschaft von Trainer Petr Zachar am Sonntag. Zwar trafen David Farny und Jonas Mikulic in den ersten 20 Minuten zur 2:1-Führung, aber im zweiten Drittel gelangen Iserlohn vier Tore zur 5:2-Führung. „Wir haben anschließend noch einmal Druck gemacht, aber es hat nicht mehr gereicht“, so Mannschaftsführer Daniel Farny. Nur Martin Hlozek traf zum 3:5. Érfolgreich begann das neue Jahr für die Bundesliga-Schüler. Der AEV besiegte den EV Füssen mit 4:2. (AZ)